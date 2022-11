E’ calato il sipario sulla terza sessione di prove libere del GP di Valencia , ultimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato “Ricardo Tormo” i centauri hanno spinto al massimo per ottenere un tempo utile per centrare la top-10 della classifica combinata e rientrare quindi nella Q2 delle qualifiche. L’australiano Jack Miller (Ducati Lenovo Team) ha ottenuto il miglior tempo di 1:29.921 a precedere di 0.105 il francese Johann Zarco (Prima Pramac Racing) e di 0.162 il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing). Una bella prestazione dell’aussie che, specialmente nella simulazione del time-attack, è stato convincente.

Molto bene anche Fabio Quartararo: il francese della Yamaha ufficiale è riuscito a rientrare nella Q2 delle qualifiche, con il quarto crono della FP3 di 1:30.231, facendo la differenza come al solito in sella alla M1. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Marc Marquez (Repsol Honda Team) a 0.358, l’iberico Aleix Espargaró (Aprilia Racing) a 0.379, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) a 0.403 e l’altro spagnolo Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) a 0.462. Tutti questi piloti saranno nel secondo stint delle qualifiche.

Qualche rischio c’è stato per Pecco che, molto convincente sul passo gara con gomme usate, ha faticato non poco a trovare feeling con le gomme soft. Un aspetto da non sottovalutare in vista del time-attack odierno, tenendo però conto dell’innalzamento delle temperature. Nella Q2 saranno anche lo spagnolo Jorge Martin (Prima Pramac Racing) e Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team).

Bastianini in Q1, la Ducati di Bezzecchi a fuoco, pilota illeso

Niente da fare invece per Enea Bastianini (Gresini Racing Team) e Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha Team), rimasti esclusi, visto il 10° e 11° tempo della sessione. Per Enea anche una caduta. FP3 da dimenticare, inoltre, per Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), caduto due volte nelle libere 3 e nel primo crash si è verificato anche un piccolo principio d’incendio sulla sua moto. Il romagnolo ha terminato in 22ma piazza e andrà a caccia di riscatto nella Q1.

