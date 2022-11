E' ancora Jorge Martin il poleman del Gran Premio di Valencia, ultima qualifica del mondiale 2022 della MotoGP. Nella Comunidad Valenciana lo spagnolo si dimostra ancora una volta il migliore sul giro secco e si ripete dopo le pole di Sepang e di Phillip Island.

Bravissimo Martinator al sabato, quello che conta di più nel weekend però è la gara di domenica che è tutta un'altra storia, e Martin nel recente passato ha dimostrato di essere non al livello della qualifica. Lo spagnolo quindi dovrà stare attento ai rivali, naturalmente agguerritissimi.

Secondo è Marc Marquez. Il Cabroncito fatica per tutto il Q2, ma nell'ultimo tentativo piazza la sua solita zampata e per domani si candida ad assoluta mina vagante, su un circuito che gira a sinistra e molto incline alle sue caratteristiche. Chiude il podio Jack Miller all'ultima qualifica con la Ducati. L'australiano va fortissimo, ma nel finale cade e quindi si chiama fuori per la lotta per la pole.

Capitolo mondiale. Quartararo fa il suo e apre la seconda fila. Bene il francese sul giro secco, dove comunque ne ha meno rispetto alle Ducati, inoltre il francese è fortissimo nel passo gara, per cui attenzione a lui in gara. Per El Diablo c'è comunque poca strategia da fare domani: deve vincere e sperare che dietro succeda l'incredibile con GoFree.

Sì perché Pecco fatica e, da un certo punto di vista, delude. Francesco chiude ottavo con solo due giri decenti nel Q2, mentre gli altri ne fanno molti di più. L'italiano, dopo delle libere complesse, prosegue quindi nel suo weekend difficile. Non facile dire quale strategia per lui sia meglio: forse non vale la pena rischiare una partenza a bomba come quella di Sepang, ha più senso stare guardingo al via per poi risalire, se necessario, la classifica. Pecco deve arrivare 14mo, praticamente il compitino. L'importante è non prendersi rischi inutili.

Diversi i delusi, primo fra tutti Enea Bastianini. La Bestia dal Q1 prova a qualificarsi tra i big, ma una caduta lo elimina e quindi domani sarà 13mo in griglia. Si complica la caccia al terzo posto nella generale, dato che deve arrivare davanti ad Aleix (10°) per andare sul podio mondiale. Sempre male il Morbido, peggiore però di questa qualifica è Marco Bezzecchi, mai competitivo qui a Valencia e addirittura 18mo.

Per domani sarà una gara combattuta. I distacchi sul kartodromo di Valencia sono risicati e quindi difficilmente qualcuno potrà tentare la fuga. Quartararo darà il tutto per tutto e come rivali le altre Ducati e Marquez. Vedremo come agirà Pecco: l'obiettivo però di domani è il titolo mondiale, per una volta la gara singola ha meno valore.

Tabellino

CLASSIFICA: Martin, Marquez, Miller, Quartararo, Rins, Vinales, Binder, Bagnaia, Zarco, Aleix, Marini, Mir.

ELIMINATI NEL Q1: Bastianini, Oliveira, Alex Marquez, Morbidelli, Cruthclow, Bezzecchi, Di Giannantonio, Gardner, Nakagami, Pol, Espargaro, Fernandez, Darryn Binder.

La cronaca in cinque momenti

- Finite le FP4 con Oliveira davanti a un costante Quartararo con un ottimo passo gara. Fatica invece Bagnaia, fuori dalla top ten e con un ritmo non grandioso, infastidico anche dalle bandiere gialle dovute alle cadute di Darryn Binder e Gardner.

- Inizia il Q1 con un super Maverick Vinales che stampa il miglior tempo. Poco dopo per Rins lo supera e si porta in testa. Bastianini è terzo, poi Morbidelli e Oliveira.

- Bastianini ci prova ma purtroppo cade e non riesce a migliorarsi. Ancora peggio va a Morbidelli, superato anche da Oliveira e Alex Marquez. Disastroso Bezzecchi, 18mo domani in griglia.

- Inizia il Q2 con ancora il solito Martin che piazza il suo crono epico e va davanti a tutti. Secondo Miller, poi Rins addirittura con gomma media e Quartararo. Sesto Aleix, problemi invece per Bagnaia che fa un solo crono e poi rientra ai box ed è 11mo.

- Rientra in pista Bagnaia che risale in settima piazza. Pecco però fatica e poco dopo viene battuto da Binder e domani sarà ottavo. Migliora ancora Martin che è inarrivabile per tutti, secondo sale un super Marc Marquez. Terzo Miller che finisce a terra nel finale, Quartararo limita i danni e apre la prima fila.

La statistica chiave

Ducati eguaglia il record di pole stagionali della Honda in MotoGP nel 2011.

La dichiarazione

Marc MARQUEZ: "Ho rischiato. Ho fatto uno di quei giri dove dai tutto e ci provi. Domani mi piacerebbe tornare sul podio, non è difficile ma mi piacerebbe molto".

Il migliore

Jorge MARTIN: Poche storie, al momento è il migliore del lotto al sabato quando conta. Sul giro secco non ha rivali. La gara però è un'altra cosa e i punti si fanno la domenica.

Il peggiore

Marco BEZZECCHI: In difficoltà per tutto il weekend al debutto in MotoGP su questa pista. Sempre al limite, una caduta importante nelle FP3 lo limita nel Q1 e non va oltre la 18ma piazza in griglia. Grande passo indietro rispetto alla Malesia.

