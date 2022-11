Jorge Martin felice, e sorpreso, della sua Espargaró e Bastianini in sfida per il 3° posto della classifica (Marquez che vuole provare a centrare un podio a dare continuità al piazzamento in felice, e sorpreso, della sua terza pole di fila anche in un week end che non era partito benissimo per lui. Poiin sfida per il 3° posto della classifica ( le combinazioni su chi vince il Mondiale ) eche vuole provare a centrare un podio a dare continuità al piazzamento in Australia quando fece 2° . Andiamo a leggere quanto detto dai protagonisti del Motomondiale alla vigilia dell'ultimo GP della stagione.

Marc MARQUEZ

Ho rischiato, è stato uno di quei giri che… Non mi frega un c**** di quello che succede. Insomma, è stato un bel giro. Ho pensato: se cado, cado, se non cado, non cado. Vorrei puntare al podio. So che è difficile, ma ci voglio provare. Da quando sono tornato sono sempre stato onesto sui nostri obiettivi, per domenica punto proprio a questo. Voglio dimostrare, anche a me stesso, che la velocità c’è, siamo lì, e lo abbiamo visto anche a Phillip Island, possiamo andare forte. Lavoreremo su questo per il 2023. L’atteggiamento per la gara sarà lo stesso. Naturalmente, se dovessi essere in lotta con Bagnaia o Quartararo, che si stanno giocando il titolo, mi comporterò diversamente. D’altronde Miller, Martin, o anche lo stesso Quartararo, saranno tutti aggressivi, Bagnaia non credo che lo sarà. Devi sapere se il pilota con cui stai lottando è in lotta per qualcosa oppure no, questo cambierà il mio atteggiamento

Enea BASTIANINI

Oggi non è andata bene, sinceramente mi sentivo forte sul giro secco. Se fossi rimasto in piedi avrei migliorato sicuramente. Diciamo che si tratta di una lacuna che ormai dovrei aver colmato. Non sono un pilota che appena cade riparte come se niente fosse, ho bisogno di un po’ di tempo, ognuno è fatto a modo suo. Pista non favorevole alla Ducati? Jorge Martin ha dimostrato il contrario, per cui starà a noi fare qualcosa in più, dopotutto la moto è competitiva ovunque

Sul duello con Espargaró

Il mio confronto diretto con Espargaró per il 3° posto non è semplice, lo spagnolo sta andando forte. Il tracciato è tortuoso e non mi aiuterà nei sorpassi. Punti dove attaccare ce ne sono pochi, curva 1 e 2 e stop. Con le MotoGP attuali non è facile

Jorge MARTIN

Si tratta della partenza al palo più complicata di tutta la stagione. Nel complesso è stata davvero difficile e non me la aspettavo proprio. Ho trovato la prestazione subito nel primo tentativo, nel secondo run ho provato a migliorare ancora, ma la gomma non me l’ha permesso. Sono fiducioso, anche se fino alla FP3 non ero a posto al 100%. Nella quarta sessione di prove libere, invece, ho lavorato davvero bene e ho capito il potenziale che avevo a disposizione. Sono alla terza pole position di fila, però domenica spero di mettere a posto tutti i tasselli del puzzle per puntare finalmente alla vittoria

Aleix ESPARGARÓ

Sono contento del mio ritmo. Il piazzamento è migliore di quanto pensassi, posso rimontare in gara. L’obiettivo principale è chiudere al 3° posto nel Mondiale. Quartararo ha poche possibilità per il titolo, però mi ha sorpreso per il passo che ha dimostrato. Sfida con Bastianini? Enea è molto forte e molto pulito, perciò nell’ultima parte della gara è uno dei migliori piloti in griglia. Ho lavorato per tutto il weekend per evitare lo slittamento della gomma posteriore e per arrivare all’ultima fase del GP con opzioni. Le tante cadute? Questa è Valencia. Il meteo non è stato male, però è una pista molto piccola per le MotoGP. Qui stiamo tanto tempo in piega e un decimo ti fa passare da 3° a 14°, quindi è normale

Alex RINS

Dopo la FP3 sono rimasto fuori dalla Q2 e mi sono obbligato a fare un buon giro per entrare nella Top10. Ho fatto un buon lavoro e successivamente ho deciso di usare le medie prima di montare le soft. La scelta che ho fatto in Q2 mi ha permesso di migliorarmi molto nel secondo passaggio. Sono contento perché scattiamo da una buona posizione, partire in seconda fila è buono. Il primo giro sarà fondamentale, dovremo prestare attenzione visto che si tratta dell’ultima gara dell’anno

