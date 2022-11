"Era ora che un italiano rivincesse il titolo della MotoGP. Quello che ha fatto Pecco è speciale. E' stata una gara sofferta, ma io ero tranquillo. Ha rimesso la moto come piace a lui ed è andato forte, guidando rilassato anche se Quartararo ha fatto una gran gara. La sua dote migliore è che ti rende molto partecipe, è bello lavorare con lui, dargli una mano. Chi lavora con lui lo fa con più gusto, è un grande pregio”.

Valentino ha anche voluto tracciare un bilancio del 2022 del suo team VR46 in MotoGP, chiuso con Bezzecchi rookie of the year e un Marini in grande crescita.

“Uccio (team principal del team VR46 MotoGP, ndr) è stato bravissimo, ha fatto un grande lavoro. Non era facile organizzare un team della MotoGP per la prima volta, bravi tutti e grande Pecco. Bezzecchi e Marini? Saranno fortissimi, dobbiamo capire che moto avremo e provarle. Hanno un grandissimo potenziale, siamo pronti per l'anno prossimo”.

Infine una chiosa sul futuro dell’Academy...

“Vorremmo alzare il livello dell'academy, ma anche puntare sul nostro gruppo storico. Abbiamo piloti fortissimi e vorremmo provare a dare il massimo per loro”.

Anche Stoner si complimenta con Pecco: "Congratulazioni e grazie per il divertimento!"

Fino ad oggi, Casey Stoner era stato il primo e unico pilota a regalare il titolo della MotoGP alla Ducati. L'australiano si è unito a coloro che hanno festeggiato l'impresa di Bagnaia, tessendo le lodi anche per il rivale Fabio Quartararo con un messaggio pubblicato su Instagram: "Questi due ragazzi hanno messo in piedi un campionato fantastico, portandolo fino all'ultima gara. Congratulazioni a entrambi per una stagione dura e combattuta e grazie per il divertimento. Bravo Pecco".

