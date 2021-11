Super gara di Remy Gardner, che risponde al meglio alle enormi critiche piovutegli addosso nelle ultime settimane con una vittoria schiacciante a Portimao. Il figlio del grande Wayne parte guardingo, poi sfrutta al meglio la gomma dura per recuperare e vincere davanti al compagno di squadra, allungando in maniera decisiva nel mondiale.

Tutti si aspettavano una corsa in solitaria di Raul Fernandez. Lo spagnolo parte bene e va in testa, ma da metà gara deve incassare la rimonta del compagno di squadra e si deve accontentare della seconda piazza. Prova di forza eloquente di Remy Gardner, mentre Fernandez si ritrova a -23 in classifica. Il mondiale non è finito, ma a Valencia Gardner deve portare a casa tre punti per vincere il titolo. Quasi una formalità.

Chiude il podio Sam Lowes. Buona gara del britannico che dopo la vittoria di Misano due si conferma ad alti livelli anche in Portogallo. Quinto un buon Beaubier, poi Canet. Settimo il primo degli italiani, Celestino Vietti, poi Navarro e Bezzecchi. Gara strana del Bez che nei primi giri era addirittura in lotta per il successo. Poi però cala la sua gomma e si ritrova addirittura ottavo al traguardo.

Come detto, tra sette giorni ci sarà l'epilogo a Valencia. Sarà comunque l'unico mondiale ancora in ballo del motomondiale.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Raul Fernandez vola, davanti a Gardner e al buon Bezzecchi che si ritrova terzo dopo essere partito settimo. Quarto Canet, poi Lowes, Beaubier, Vierge e Di Giannantonio. Vietti è 14mo, Manzi 16mo.

- Bezzecchi prova a dar fastidio a Gardner, mentre Raul è in testa in solitaria. Bez attacca e pasa Remy, provando a chiudere il gap con Fernandez. Quarto un buon Beaubier, poi Canet e Lowes. Cadono Ogura e Arenas. Primi tre in fuga. Gardner rimane terzo ma con la gomma dura può avere un passo finale molto forte nei confronti di Fernandez e Bezzecchi. Quarto sale Lowes, poi Canet, Beaubier, Vierge e Diggia ottavo.

- A metà gara inizia ad arrivare il calo della gomma. Bezzecchi fatica e Gardner lo passa. Poco dopo il figlio di Wayne guadagna anche sul leader compagno di squadra e a 11 giri dalla fine clamorosamente lo passa, issandosi in testa. Da dietro intanto anche Beaubier recupera, scavalca Canet e attacca Lowes, che nel mentre recupera su Bezzecchi terzo.

- Tutti pensavano a un Gardner in fuga, invece Raul resiste alle spalle del compagno. Dietro invece Bezzecchi crolla e viene passato da Lowes. Bene Celestino Vietti in rimonta ed è settimo, dietro a Beubier e Canet.

- Alla fine però Raul Fernandez non ne ha e Gardner vince in solitaria davanti al compagno di squadra e allunga in maniera decisiva nel mondiale. Terzo Lowes, poi Baubier, Canet, Vietti, Navarro e Bezzecchi in caduta libera.

La statistica chiave

Settima doppietta stagionale del team Ajo.

La dichiarazione

Raul FERNANDEZ: "Sono un po' arrabbiato perché alla fine potevo fare qualcosa di più. Negli ultimi due giri la gomma funzionava bene. Purtroppo ha ceduto un po' nella fase centrale della corsa, soprattutto nell'ultimo settore. Sono deluso perché ho perso troppi punti nel campionato. Complimenti a Gardner per la gara incredibile".

Il migliore

Remy GARDNER: Che gara di Remy. Raul sembrava averne di più tutto il weekend, con l'australiano sceglie di partire con la dura ed è la scelta vincente. Stravince ed è una prova di forza clamorosa contro il compagno di squadra.

Il peggiore

Tony ARBOLINO: Semplicemente non ci ha capito nulla per tutto il weekend. Nelle retrovie in qualifiche, finisce lontanissimo anche in gara.

