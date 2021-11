Riparte la MotoGP. Dopo la vittoria del mondiale da parte di Fabietto Quartararo a Misano, il motomondiale torna in azione da Portimao. Penultimo atto stagionale, ancora in Portogallo. Infatti qui si torna per la seconda volta in stagione, si era corso qui anche per il terzo atto di quest'annata. Con il campionato della classe regina già chiuso, c'è attesa per i duelli in Moto3 tra Acosta e Foggia e in Moto2 tra Gardner e Fernandez. Entrambi potranno chiudersi domenica mattina. Orari differenti rispetto al solito, o meglio: la MotoGP sarà sempre alle 14, ma la Moto2 correrà dopo, alle 15.30.

Programma GP Algarve

Venerdì 5 novembre

10.00 Diretta Moto3 Prove Libere 1

10.55 Diretta MotoGP Prove Libere 1

11.55 Diretta Moto2 Prove Libere 1

14.15 Diretta Moto3 Prove Libere 2

15.10 Diretta MotoGP Prove Libere 2

16.10 Diretta Moto2 Prove Libere 2

Sabato 6 novembre

10.00 Diretta Moto3 Prove Libere 3

10.55 Diretta MotoGP Prove Libere 3

11.55 Diretta Moto2 Prove Libere 3

13.35 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30 Diretta MotoGP Prove Libere 4

15.10 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

18.00 Conferenza Stampa Post-Qualifiche

Domenica 7 novembre

10.00 Diretta Moto3 Warm Up

10.30 Diretta MotoGP Warm Up

11.00 Diretta Moto2 Warm Up

12.20 Diretta Moto3 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara

15.30 Diretta Moto2 Gara

GP Algarve in tv: la gara sarà trasmessa sia in Pay per View che in chiaro, ma in differita

L’intero weekend del GP dell'Algarve sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) oltre che su DAZN. La gara sarà trasmessa in differita in chiaro su TV8 alle ore 17.30.

GP Algarve in Live-Streaming

Il GP dell'Algarve sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

GP Algarve: informazioni

Data orario e luogo: domenica 7 novembre 2021, Circuito Portimao

