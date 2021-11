Gara perfetta di Bagnaia che trionfa nel Gran Premio dell'Algarve, penultimo atto del mondiale 2021 della MotoGP. Pecco parte davanti e comanda dal primo metro di questa gara, vincendo in totale solitaria. Terza vittoria stagionale, che assicura all'italiano il titolo di vice campione del mondo. Pole, vittoria, gara sempre in testa e giro più veloce. Cosa volere di più?

Secondo un ottimo Joan Mir. Miglior risultato stagione della Suzuki del campione del mondo, che però nulla può contro lo strapotere della Ducati dell'italiano, decisamente più forte quest'oggi. Chiude il podio Jack Miller, bravo a conquistare la terza piazza su un ottimo e combattivo Alex Marquez, quarto e con un super ritmo. Il fratello del Cabroncito lo sostituisce al meglio, ma purtroppo deve arrendersi all'australiano.

Ducati è campione del mondo costruttori. Basta la vittoria di Bagnaia per regalare il titolo alla moto italiana, anche perchè Yamaha incappa in una corsa difficile. Sì perché Quartararo porta a casa il primo zero stagionale, cadendo mentre era settimo dietro alle due Ducati Pramac. Gara anonima del francese, mai in lotta per qualcosa di grosso. Comunque Fabietto trova il momento migliore per non finire a punti per la prima volta quest'anno. Male le altre Yamaha, tutte fuori dalla top ten.

Quinto il buon Zarco, che con questo risultato vince il titolo di miglior riders indipendente, con Pramac che trionfa in questo campionato. Sesto Pol davanti a Martin. Risultato importante per Jorge che guadagna qualche punto su Bastianini nono nella lotta al miglior rookie ora è -2.

Gli altri italiani fuori dalla top ten. Marini è 12mo, davanti a Rossi e Dovizioso. Purtroppo Morbidelli è ultimo e ancora alle prese con un fisico che non lo sostiene.

Tra sette giorni si va a Valencia per il finale di stagione. C'è ancora in ballo il mondiale team e, soprattutto, sarà il weekend dell'addio alle corse di Valentino Rossi.

L'ordine d'arrivo

PILOTA DISTACCO Francesco Bagnaia - Joan Mir +2.478 Jack Miller +6.402 Alex Marquez +6.453 Johann Zarco +7.882 Pol Espargaro +9.573 Jorge Martin +10.144 Alex Rins +10.742 Enea Bastianini +13.840 Brad Binder +14.487

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e tutto rimane uguale con Bagnaia davanti a Miller, Mir e Martin. Quartararo perde due posizioni su Lecuona e Pol. Mir attacca e passa Miller, salendo in seconda piazza, mentre dietro Lecuona porta largo Pol e così Quartararo sale in sesta posizione dietro a Martin e Alex Marquez. Caduto Danilo Petrucci.

- Bagnaia e Mir provano ad andarsene. I due guadagnano un secondo su Miller terzo. Quarto un buon Alex Marquez, poi Martin e Quartararo sesto guardingo. Settimo Zarco, poi Lecuona, Pol e Oliveira decimo. Bastianini 12mo, Morbidelli 14mo, Rossi 16mo. Bagnaia stacca Mir e se ne va. Terzo Miller, poi un super Alex Marquez attacca l'australiano e lo passa. Quinto Martin, poi Quartararo un po' sottotono. Dietro Lecuona sbaglia e finisce fuori dalla top ten. Caduto Aleix Espargaro. Rins sale in nona piazza, Bastianini 11mo in rimonta. El Diablo attacca Martin per la quarta piazza, ma Jorge incrocia e torna davanti. Fabietto poi sbaglia e si fa passare anche da Zarco.

- Bagnaia in solitaria con due secondi di vantaggio su Mir e tre su Alex che prova a salire in seconda piazza superando la Suzuki. Quarto Miller, poi Martin, Zarco e Quartararo. Bastianini 11mo, Morbidelli crolla e finisce fuori dalla zona punti dietro a Rossi.

- Bagnaia sempre in testa davanti a Miller. Dietro due bei duelli: Miller attacca e passa Marquez, mentre dietro clamorosamente cade Quartararo. Quinto è Zarco, poi Pol Espargaro e Martin un po' in crisi.

- Ultimi giri con Bagnaia che prosegue indisturbato davanti a Mir. Ma la gara viene interrotta a due giri dalla fine per il violento botto tra Oliveira e Lecuona, fortunatamente senza conseguenze. Vince Pecco davanti a Mir e Miller. Quarto Marquez, poi Zarco e Pol.

La dichiarazione

Joan MIR: "Per la prima volta quest'anno abbiamo avuto un ottimo pacchetto per tornare a lottare per il successo. Ma Pecco è stato incredibile e decisamente più forte di noi. Sono comunque molto soddisfatto".

Il momento social

Il migliore

Francesco BAGNAIA: Forse il weekend migliore da quando è in MotoGP. Uno strapotere pazzesco messo in mostra a Portimao. Gara a dir poco perfetta, la vittoria dell'orgoglio dopo la caduta di Misano.

Il peggiore

APRILIA: Weekend dove i due suoi riders non ci hanno capito veramente nulla. Sempre nelle retrovie dalla libere, Aleix finisce violentemente in curva 1 mentre era comunque fuori dai 10, Viñales addirittura è ultimo per oltre 20 giri, fino a quando passa un Morbidelli in caduta libera alle prese con un fisico che non lo sostiene. Molto male la moto italiana, in calo dopo una stagione trionfale.

