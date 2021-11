Francesco BAGNAIA Voto 10 e lode: Forse il weekend migliore da quando è in MotoGP. Uno strapotere pazzesco messo in mostra a Portimao. Forse il weekend migliore da quando è in MotoGP. Uno strapotere pazzesco messo in mostra a Portimao. Gara a dir poco perfetta. Bravo Pecco.

Joan MIR Voto 9: Per la prima volta si ritrova in prima fila e porta a casa il miglior risultato possibile con questa Suzuki. Contro questo Bagnaia purtroppo non può nulla, ma è sicuramente la miglior gara in stagione della Suzuki e del campione del mondo.

Jack MILLER Voto 6 e mezzo: Va a podio ed è sempre un buon risultato, ma chiudere a oltre 6 secondi dal compagno di squadra nella MotoGP di oggi è veramente troppo, per cui la gara dell'australiano non è così positiva. Poco più che sufficiente.

Alex MARQUEZ Voto 8: Manca il fratello e magicamente si riaccende. Dal primo giro mette in mostra un gran ritmo che per poco non gli regala un podio clamoroso.

Alex Marquez, Honda LCR, GP dell'Algarve, MotoGP, Getty Images Credit Foto Getty Images

DUCATI PRAMAC Voto 7: La squadra vince il titolo di miglior casa indipendente, Zarco il migliore rider indipendente. Conquistano quindi l'obiettivo previssato di inizio stagione con una gara d'anticipo. Oggi Zarco parte con la dura e nel finale ne approfitta, arrivando quinto, mentre Martin è settimo dietro a Pol. Lui è ancora in corsa per il titolo di miglior rookie stagionale, sarebbe tanta roba contando le varie gare saltate per infortunio.

Enea BASTIANINI Voto 7: Per la quinta gara di fila in top ten. Ma ormai da lui ci si aspetta qualcosa di più. Stavolta la rimonta veemente nel finale non arriva, chiude comunque con una solida nona piazza.

Fabio QUARTARARO Voto 5: Porta a casa il primo zero della stagione nel momento migliore. Fino a quando è in pista è autore comunque di una gara anonima, senza grossi spunti. C'è da dire però che, prima della caduta, è la miglior Yamaha in pista e di gran lunga, mentre tutte le altre navigano ai margini della zona punti. Per culi l'insufficienza non è così grave.

APRILIA Voto 4: Weekend dove i due suoi riders non ci hanno capito veramente nulla. Sempre nelle retrovie dalla libere, Aleix finisce violentemente in curva 1 mentre era comunque fuori dai 10, Viñales addirittura è ultimo per oltre 20 giri, fino a quando passa un Morbidelli in caduta libera alle prese con un fisico che non lo sostiene. Molto male la moto italiana, in calo dopo una stagione trionfale.

