E' sempre Pecco Bagnaia il poleman della MotoGP. L'italiano conquista la prima fila nel Gran Premio dell'Algarve, penultimo atto di questa stagione 2021 della MotoGP. Bravissimo #GoFree a sfruttare al meglio una Ducati stellare nei saliscendi di Portimao e a conquistare la quinta pole consecutiva, la decima stagionale, record per la casa bolognese.

Bravissimo Pecco, ottima Ducati che piazza quattro moto nei sei. Secondo è Jack Miller per la doppietta di casa Factory. Quarto Martin, sesto Zarco. In mezzo c'è un ottimo Joan Mir che chiude la prima fila e Pol Espargaro quinto, prima Honda in griglia.

Passo falso invece per Fabio Quartararo. L'ormai campione del mondo 2021 si prende la bandiera gialla nel primo tentativo, mentre con la seconda gomma non è efficace e chiude solo settimo. Per domani comunque El Diablo c'è, in lotta con le Ducati e con Mir. Ottavo Alex Marquez, poi Morbidelli che sta vivendo un buon weekend in termini di prestazioni. Decimo il buon Lecuona.

Gli altri italiani più indietro. Luca Marini conquista la Q2 ma la spreca, cadendo ad inizio sessione e domani partirà 12mo davanti a Bastianini, eliminato nel Q1. Petrucci è 15mo davanti a Rossi. Penultimo Dovizioso.

Per domani, come detto, saranno in diversi in lotta per la vittoria. Bagnaia è favorito, ma attenzione a Mir che, per la prima volta in carriera, parte in prima fila e non è costretto a rimontare da dietro. Vedremo anche se Fabio Quartararo lotterà al 100% o correrà in maniera più rilassata dopo la vittoria del mondiale.

Tabellino

Classifica: Bagnaia, Miller, Mir, Martin, Pol, Zarco, Quartararo, Alex Marquez, Morbidelli, Lecuona, Rins, Marini.

Eliminati nel Q1: Bastianini, Aleix, Petrucci, Rossi, Oliveira, Vinales, Binder, Bradl, Dovizioso, Nakagami.

La cronaca in cinque momenti

- Per la prima parte delle FP4 si vede il solito duello a suon di giri veloci tra Quartararo e Bagnaia. Nel finale Pecco piazza il miglior tempo davanti a Zarco, poi Marini, Lecuona e Fabietto.

- Inizia il Q1 e Aleix Espargaro sorprende tutti piazzando un ottimo tempo. Secondo Oliveira, poi Lecuona e Vinales. Zarco all'inizio delude, ma nel secondo tentativo si porta in testa.

- Bastianini prova a qualificarsi e sale momentaneamente in seconda posizione, ma è solo un attimo: Zarco migliora ancora, mentre Lecuona è saldamente secondo. Sono questi due a qualificarsi per il Q2. Fuori quindi Enea, poi Aleix, Petrucci e Rossi.

- Comincia il Q2 con Miller in testa davanti a Mir. Terzo Quartararo, poi Martin e Bagnaia. Sesto Pol davanti a Zarco e Morbidelli. Ma a Fabio viene tolto il tempo per la bandiera gialla per la caduta di Marini.

- Con la seconda gomma Pecco comanda e va in testa davanti a Miller. Mir non si migliora anche perché viene ostacolato nel giro decisivo da Alex Marquez. Quartararo non riesce a fare grandi tempi ed è solo settimo.

La statistica chiave

Quinta pole consecutiva per la Ducati di Pecco. Prima prima fila di Joan Mir in carriera in MotoGP. Incredibile pensare che il campione del mondo del 2020 non abbia mai chiuso una qualifica nelle prime tre posizioni.

La dichiarazione

Joan MIR: "Ho fatto il tempo con la prima gomma. Pensavo di migliorare ma Alex Marquez mi ha dato fastidio nel giro decisivo. Oggi avevo qualcosa in più. Sono contento della prima fila ma non sono riuscito a dare il 100%".

Il momento social

Il migliore

Francesco BAGNAIA: E' il mago delle pole di questo periodo. Non si batte al sabato. Per domani sarà grande lotta comunque con le altre Ducati, con Mir e con Quartararo che rimonterà dalla terza fila.

Il peggiore

Takaaki NAKAGAMI: Nelle libere non si è comportato male, anzi per pochissimo non andava direttamente in Q2. Nel Q1 però sbaglia tutto e quindi chiude ultimo, dopo aver lanciato la moto nella sabbia.

