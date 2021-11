Prosegue il duello sul filo dei centesimi a Portimao tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, con quest’ultimo che ha firmato il miglior tempo della terza sessione di prove libere del Gran Premio dell’Algarve 2021 con un solo millesimo di vantaggio sul nuovo Campione Mondiale MotoGP della Yamaha.

“Pecco” si conferma dunque estremamente competitivo anche sul giro secco sui saliscendi della pista lusitana, stampando un notevole 1’39″202 e beffando Quartararo nonostante un T4 imperfetto. Ottimi segnali nel time-attack anche per la Suzuki con Joan Mir 3° a 25 millesimi dalla vetta e Alex Rins 7° a 348 millesimi dal miglior crono del weekend.

Buoni riscontri sul giro singolo con gomme soft anche per l’australiano Jack Miller, 4° con la Ducati Factory a 160 millesimi dal compagno di squadra, per lo spagnolo Alex Marquez, 5° con la Honda a 173 millesimi, e per l’azzurro Franco Morbidelli, ottimo 6° a meno di 3 decimi dai primi con la Yamaha Factory.

Qualificati direttamente per il Q2 anche Pol Espargarò (Honda), 8° a 0.350, Luca Marini (Ducati), 9° a 0.378, e Jorge Martin, 10° a 0.461. Dovranno affrontare il Q1 purtroppo tutti gli altri italiani: 14° nella combinata Enea Bastianini, 17° Danilo Petrucci, 19° Valentino Rossi e 22° (ultimo) Andrea Dovizioso.

CLASSIFICA FP3 GP ALGARVE 2021 MOTOGP

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 338.5 1’39.202

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 1’39.203 0.001 / 0.001

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 1’39.227 0.025 / 0.024

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 343.9 1’39.362 0.160 / 0.135

5 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 336.4 1’39.375 0.173 / 0.013

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.2 1’39.476 0.274 / 0.101

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.4 1’39.550 0.348 / 0.074

8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 338.5 1’39.552 0.350 / 0.002

9 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 336.4 1’39.580 0.378 / 0.028

10 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 340.6 1’39.663 0.461 / 0.083

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 337.5 1’39.668 0.466 / 0.005

12 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 335.4 1’39.883 0.681 / 0.215

13 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 334.3 1’39.936 0.734 / 0.053

14 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 339.6 1’39.995 0.793 / 0.059

15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.3 1’40.061 0.859 / 0.066

16 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 332.3 1’40.207 1.005 / 0.146

17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.4 1’40.213 1.011 / 0.006

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.3 1’40.213 1.011

19 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 337.5 1’40.282 1.080 / 0.069

20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.3 1’40.364 1.162 / 0.082

21 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.3 1’40.616 1.414 / 0.252

22 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.6 1’40.826 1.624 / 0.210

