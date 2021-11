Il fine settimana della Moto GP si è aperto con una grande prestazione del fresco campione del mondo Fabio Quartararo, che in sella alla sua Yamaha ha dominato la FP1 del GP dell’Algarve, precedendo ancora una volta di pochissimo l’italiano Francesco “Pecco” Bagnaia.

A Portimao, il francese ha infatti stabilito il miglior tempo in 1:40.192, precedendo solamente di 45 centesimi il ducatista, mentre in terza piazza si è insediato l’australiano Jack Miller in 1:40.323 a 131 millesimi, compiendo il giro buono proprio sulla bandiera a scacchi.

Lontani gli altri italiani, con Danilo Petrucci sedicesimo a 1.104, Andrea Dovizioso diciannovesimo a 1.200, Enea Bastianini ventesimo a 1.364 e Valentino Rossi ventiduesimo ed in grande difficoltà a 1.888. Per il dottore non sarà un fine settimana semplice, ma sarà il penultimo di una carriera leggendaria.

LA CLASSIFICA COMPLETA:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 334.3 1’40.192

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 338.5 1’40.237 0.045 / 0.045

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 342.8 1’40.323 0.131 / 0.086

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.7 1’40.551 0.359 / 0.228

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.3 1’40.689 0.497 / 0.138

6 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 338.5 1’40.785 0.593 / 0.096

7 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 345.0 1’40.795 0.603 / 0.010

8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1’40.853 0.661 / 0.058

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1’40.887 0.695 / 0.034

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.7 1’40.889 0.697 / 0.002

11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 339.6 1’40.948 0.756 / 0.059

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 337.5 1’40.995 0.803 / 0.047

13 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 342.8 1’41.084 0.892 / 0.089

14 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 337.5 1’41.199 1.007 / 0.115

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.5 1’41.215 1.023 / 0.016

16 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 334.3 1’41.296 1.104 / 0.081

17 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 341.7 1’41.348 1.156 / 0.052

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 1’41.375 1.183 / 0.027

19 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.3 1’41.392 1.200 / 0.017

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 339.6 1’41.556 1.364 / 0.164

21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 337.5 1’41.654 1.462 / 0.098

22 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.5 1’42.080 1.888 / 0.426

Valentino Rossi, 42 anni di una leggenda non ancora sazia

