Sarà Stefan Bradl a sostituire Marc Marquez all’interno del team Repsol Honda in occasione del Gran Premio dell’Algarve, diciottesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Il tedesco, quindi, salirà sulla moto che sarebbe dovuta essere del Cabroncito che, invece, rimarrà comodamente a casa sua a Cervera per colpa di un , diciottesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Il tedesco, quindi, salirà sulla moto che sarebbe dovuta essere del Cabroncito che, invece, rimarrà comodamente a casa sua a Cervera per colpa di un infortunio occorsogli sabato scorso nel corso di un allenamento con moto off-road.

Per il collaudatore della Casa nipponica si tratterà, quindi, della quinta apparizione stagionale, tra ulteriori sostituzioni dell’otto volte campione del mondo, e due occasioni nelle quali ha sfruttato una wild card per prendere parte al fine settimana di gare. La domanda, tuttavia, nasce spontanea. Cosa succederà per quanto riguarda il Gran Premio della Comunitat Valenciana, che si correrà nel fine settimana del 12-14 novembre?

Al momento, Honda ha confermato Stefan Bradl come sostituto dello spagnolo solamente per questo fine settimana, ovvero per il Gran Premio dell’Algarve, secondo capitolo sullo splendido tracciato di Portimao. Per capire se il teutonico sarà protagonista anche sul circuito intitolato a Ricardo Tormo nel “rompete le righe” conclusivo, tutto dipenderà da come si svilupperà il decorso della commozione cerebrale del numero 93.

Secondo quanto riportato dalla scuderia giapponese, nella giornata di martedì prossimo, Marquez tornerà a farsi visitare per capire se potrà prendere parte all’ultimo weekend del campionato. La priorità di Honda, tuttavia, è che il vincitore delle gare di Austin e Misano 2 sia presente agli ultimi test ufficiali della stagione, che si svolgeranno a Jerez de la Frontera nelle giornata del 18 e 19 novembre, per cui c’è anche la possibilità che non venga forzata la mano per correre a Valencia.

