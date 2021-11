Ancora un venerdì molto complicato per Valentino Rossi. Il “Dottore”, infatti, dopo aver concluso la prima sessione di prove libere in 22ma posizione, non è andato molto meglio nella seconda, terminando 21° nel suo difficile venerdì del Gran Premio dell’Algarve, diciassettesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021.

Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, il trend del portacolori del team Yamaha Petronas non ha subito sostanziali mutamenti. Le difficoltà tecniche sono notevoli, ed i tempi lo confermano. Il nove volte campione del mondo ha concluso i suoi primi due turni con il tempo 1:41.174 (con appena 40 millesimi di margine sul compagno Andrea Dovizioso che chiude lo schieramento) e con un distacco di 1.784 da Fabio Quartararo, leader dopo la FP2 sulla pista portoghese.

Il bilancio del nativo di Tavullia al termine della prima giornata è totalmente negativo , come racconta ai microfoni di Sky:

Oggi ho fatto molta, molta fatica. Non mi trovo proprio con la gomma posteriore e, sostanzialmente, non ho mai grip. Nella gara di aprile ero riuscito a migliorare molto montando la hard e in gara ero veloce. Il problema è che oggi è ancora troppo freddo per la gomma dura ma, ad ogni modo, faccio troppa fatica.

Quali sono gli scenari realistici per il prosieguo del fine settimana? Una gara positiva come Misano è possibile? Bisogna dare il massimo per essere un po’ competitivo e compiere una gara decente, come a Misano, anche se partivo molto indietro. In quella occasione il passo non era male, ma oggi è stata decisamente più dura. Quando sei così in difficoltà non guidi, lotti con la moto. Tutto dipenderà dalle condizioni della pista e dalle gomme, speriamo che le temperature salgano un po’ e mi permettano di essere più veloce”.

Fabio Quartararo, invece, racconta a Speedweek di poter guidare senza troppe preoccupazioni:

Posso guidare liberamente ora e non ho alcuna pressione. È bello guidare e non dover pensare a niente. È un grande momento della mia carriera che posso godermi tutto senza alcuna pressione.

Questo gli consentirà di poter provare a incrementare un bottino già ricco: "Naturalmente l’obiettivo è lottare per la vittoria, ma posso permettermi di non preoccuparmi del risultato. Riesco a spingere un po’ di più in qualche curva. Nelle due sessioni di oggi mi sono divertito parecchio".

