Moto2, con due nostri portacolori davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Doha 2021, secondo round stagionale del Motomondiale. Fabio Di Giannantonio, Ottimo avvio di weekend a Losail per i colori azzurri in, con due nostri portacolori davanti a tutti al termine della, secondo round stagionale del Motomondiale. reduce dal bellissimo podio di gara-1 , si conferma in grande spolvero in Qatar sulla sua Kalex del Team Federal Oil Gresini e firma il miglior tempo assoluto in 1’59″931, mettendo in evidenza un ritmo molto interessante.

L’unico altro pilota capace di scendere sotto il muro dei 2 minuti è stato Marco Bezzecchi, in 1’59″976, ad appena 45 millesimi dalla vetta in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46. Anche il riminese ha impressionato positivamente in termini di costanza di rendimento sul passo, dopo aver chiuso in quarta piazza il GP inaugurale del campionato. Terzo tempo in FP1 per l’americano Joe Roberts, che ha ottenuto il proprio miglior giro praticamente sulla bandiera a scacchi del turno a 163 millesimi dalla testa.

Sam Lowes, Raul Fernandez, rivelazione di queste prime settimane stagionali a Losail alla guida della Kalex del Team Red Bull KTM Ajo, che si attesta a mezzo secondo dal best time della sessione. Quarto il britannico dominatore dello scorso weekend e grande favorito per la vittoria in gara-2, che non ha cominciato il fine settimana col botto inserendosi comunque ad un paio di decimi dalla miglior prestazione assoluta di Di Giannantonio. Completa la top5 il sorprendente rookie ibericorivelazione di queste prime settimane stagionali a Losail alla guida della Kalex del Team Red Bull KTM Ajo, che si attesta a mezzo secondo dal best time della sessione.

Buona prestazione in casa Italia per Nicolò Bulega, 9° a 0.793 dal miglior tempo assoluto del turno, mentre sono virtualmente qualificati in Q2 anche Celestino Vietti e Lorenzo Dalla Porta rispettivamente in dodicesima e tredicesima piazza. 18° Stefano Manzi a 1.075 di ritardo dal leader, 20° il debuttante lombardo Tony Arbolino a 1.192. Un secondo e mezzo di distacco per Yari Montella e Lorenzo Baldassarri, in 24 e 26ma posizione. Ultimo Tommaso Marcon, al debutto assoluto in Moto2.

CLASSIFICA FP1 GP DOHA 2021 MOTO2

1 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 290.3 1’59.931

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 288.7 1’59.976 0.045 / 0.045

3 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 284.9 2’00.094 0.163 / 0.118

4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 288.7 2’00.132 0.201 / 0.038

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 289.5 2’00.439 0.508 / 0.307

6 44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 287.2 2’00.538 0.607 / 0.099

7 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 288.0 2’00.539 0.608 / 0.001

8 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 289.5 2’00.582 0.651 / 0.043

9 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 285.7 2’00.724 0.793 / 0.142

10 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 288.0 2’00.737 0.806 / 0.013

11 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 291.8 2’00.766 0.835 / 0.029

12 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 291.8 2’00.845 0.914 / 0.079

13 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 294.2 2’00.866 0.935 / 0.021

14 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 288.7 2’00.897 0.966 / 0.031

15 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 289.5 2’00.907 0.976 / 0.010

16 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 291.8 2’00.941 1.010 / 0.034

17 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 290.3 2’00.970 1.039 / 0.029

18 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 291.8 2’01.006 1.075 / 0.036

19 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 288.7 2’01.101 1.170 / 0.095

20 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 291.8 2’01.123 1.192 / 0.022

21 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 294.2 2’01.144 1.213 / 0.021

22 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 287.2 2’01.159 1.228 / 0.015

23 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 287.2 2’01.269 1.338 / 0.110

24 5 Yari MONTELLA ITA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 288.7 2’01.452 1.521 / 0.183

25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 291.8 2’01.453 1.522 / 0.001

26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 284.2 2’01.480 1.549 / 0.027

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 285.7 2’01.826 1.895 / 0.346

28 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 276.9 2’06.775 6.844 / 4.949

