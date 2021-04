FINISCE QUI!

Vince Fabio Quartararo! Grande prestazione delle Ducati Pramac con ZARCO SECONDO E MARTIN TERZO! Johann si ritrova clamorosamente in testa al mondiale! RINS SUPERA Viñales ed è quarto! Poi Bagnaia, Mir, Binder, Miller e Aleix.

GIRO 22

INIZIA L'ULTIMO GIRO! Vedremo se Viñales riuscirà a passare il francese!

GIRO 21

QUARTARARO ALLUNGA E SE NE VA! Secondo sempre Miller, poi Zarco braccato da Viñales e Rins. Sesto Bagnaia che ha passato Miller.

GIRO 20

Viñales attacca Zarco ma sbaglia e riperde la posizione. Quinto Rins, poi Miller, Bagnaia, Aleix e Mir.

GIRO 19

QUARTARARO SUPERA MARTIN E SI PORTA IN TESTA! Ma in rettilineo la Ducati fa paura e torna davanti lo spagnolo! Quarto Viñales si avvicina a Zarco. Ma Fabietto non si arrende, riattacca e torna davanti!

GIRO 18

QUARTARARO SUPERA ZARCO E ORA PROVA AD AVVICINARSI A MARTIN!

GIRO 17

Davanti sempre le Ducati Pramac, poi El Diablo, Miler, Rins, Viñales, Bagnaia, Aleix e Mir.

GIRO 16

Quartararo passa Pecco e va sul podio! Yamaha ne ha con Viñales che attacca Miller. Bagnaia va LUNGHISSIMO e finisce dietro Viñales. PECCATO PER PECCO!

GIRO 15

Le tre Ducati sempre davanti. Quarto sale QUARTARARO! Quinto Rins, poi Aleix, Miller, Viñales e Mir nono.

GIRO 14

Quartararo supera Aleix. Mir tira una carenata a Miller e lo passa. MILLER SI VENDICA E GLIENE TIRA UNA PIU' FORTE! I due perdono tempo e finiscono dietro al gruppo.

GIRO 13

A dieci giri dalla fine PECCO PASSA RINS E SALE SUL PODIO! Tre Ducati davanti a tutti

GIRO 12

Martin sempre con due decimi di vantaggio su Zarco. Poi Rins, Bagnaia, Miller, Mir, Aleix, Quartararo e Viñales.

GIRO 11

Piccolo errore di Aleix che si fa infilare da Bagnaia, Mir e Miller.

GIRO 10

Gruppetto di nove la davanti. Grande gara di Martin sempre in testa, super Aleix che rimane tra i primi. Attenzione a Viñales che è sempre nono ma forse guardingo.

GIRO 9

Zarco ha un motore stellare e in rettilineo torna davanti a Rins. Martin prosegue in testa. Ancora male le Petronas con Morbidelli 12mo e Rossi 20mo davanti a Petrucci e Savadori.

GIRO 8

Martin prosegue in testa. Secondo Rins, poi Zarco, Aleix, Bagnaia quinto, poi Mir, Miller, Quartararo e Viñales. Sono questi nove in lotta per il successo.

GIRO 7

Bagnaia supera Miller e sale al sesto posto. Oliveira sta crollando ed è passato anche da Quartararo e ora è nono.

GIRO 6

Rins prova a dare fastidio a Martin. Mir si avvicina ad Aleix. Sesto Oliveira, poi Miller, Bagnaia, Quartararo e Viñales. Fabietto prova a dare fastidio a Pecco che però rimane davanti.

GIRO 5

Rins archivia la pratica Zarco e sale in seconda piazza.

GIRO 4

Rins supera Aleix e prova ad attaccare le Ducati Pramac in testa. Quinto Oliveira, poi Mir, Miller, Bagnaia, Quartararo e Viñales decimo. MIR ATTACCA e passa Oliveira!

GIRO 3

RINS TERZO PASSA ALEIX! Ducati sempre avanti. Quinto Oliveira, poi Mir, Miller, Quartararo, Bagnaia e Viñales decimo. Morbidelli 13mo.

GIRO 2

ENTRATACCIA DI MIR SU OLIVEIRA! Il campione del mondo va lungo e porta lungo anche Quartararo. Ne approfitta Miller che torna sotto.

GIRO 2

Inizia il secondo giro con Martin sempre davanti a Zarco. Poi Aleix, Rins e Mir che passano Oliveira. Quartararo settimo, Miller, Bagnaia e Viñales. Ducati ufficiale in rimonta, Viñales male per ora.

GIRO 1

Grande scatto del team Pramac con Martin davanti a Zarco. Terzo Aleix, poi Oliveira, Rins, Mir, Miller, Quartararo e Viñales. Bagnaia undicesimo dietro a Binder.

GIRO 1

Piloti in griglia... semafori rossi... VIA!!!! SI PARTE!!! Comincia la gara!!!!

18.57

Ci siamo, è tutto pronto. Comincia il giro di ricognizione!

18.52

Dieci minuti all'inizio della gara. Tanta attesa per capire se Martin riuscirà a tenere il passo dei migliori al secondo gran premio della carriera in MotoGP

18.47

E Rossi? Riuscirà a rimontare? Il Dottore è in crisi questo weekend come mai in carriera. Vedremo se ci sarà uno slancio di orgoglio.

18.45

Viñales farà doppietta o la Ducati la spunterà? E con chi? Veramente difficile fare previsioni.

18.40

Parliamo della gara. Martin parte in testa, a suo fianco Zarco. Yamaha e Ducati sicuramente favorite per la gara, ma attenzione alla Suzuki, non così lontana dalle due.

18.35

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1 Martín

2 Zarco

3 Viñales

4 Miller

5 Quartararo

6 Bagnaia

7 Aleix Espargaró

8 Rins

9 Mir

10 Morbidelli

11 Bradl

12 Oliveira

13 Marini

14 Márquez

15 Pol Espargaró

16 Nakagami

17 Petrucci

18 Binder

19 Bastianini

20 Lecuona

21 Rossi

22 Savadori

18.33

Il warm-up conferma quanto emerso da prove libere e qualifiche: sarà una battaglia tra Ducati e Yamaha per la vittoria. Zarco firma il miglior tempo davanti a Quartararo e Vinales, quarto Morbidelli. Ancora in grande difficoltà Valentino Rossi che non va oltre il 18° posto con la coppia di gomme hard.

18.32

Misto di emozioni per Valentino Rossi che non è per nulla soddisfatto del suo tempo nelle qualifiche al GP di Doha. Questo, però, è il momento della Yamaha Petronas in questa prima fase della stagione. E dire che le qualifiche della settimana precedente erano andate molto meglio...

18.31

Bellissima seconda qualifica stagionale. La Ducati comanda ancora, ma davanti a tutti non ci sono quelle del team ufficiale, ma le Pramac. Prima pole position in carriera di un pazzesco Jorge Martin, che batte Johann Zarco. Terzo Maverick Viñales, unica non Ducati nei primi. Quarto Miller. Disastro Valentino Rossi, lontanissimo nel Q1 e solo 21mo in griglia domani, penultimo.

18.30

Buonasera a tutti dalla redazione di Eurosport. Sono Fabio PSOROULAS e benvenuti al Gran Premio di Doha, secondo atto del mondiale 2021 della MotoGP. State con noi per la diretta!

