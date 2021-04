Una vera prodezza. Nove posizioni in un solo colpo per Miguel Oliveira: il pilota portoghese della Red Bull KTM Factory Racing al semaforo verde del GP di Doha è passato dalla 12^ alla 3^ posizione in pochissimi secondi.

Peccato che questa ‘partenza-fionda’ non sia servita a molto al pilota classe ’95 visto che ha concluso la seconda gara stagionare in Qatar in 15esima posizione.

