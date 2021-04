Ducati a fare la voce grossa nel venerdì sera, come già capitato Jack Miller che stampa un 1'53''145, seguito dal compagno di squadra Francesco Bagnaia che chiude con il crono di 1'53''458. Ma non sono solo i due piloti della Ducati ufficiale, perché la casa di Borgo Panigale piazza ben quattro piloti in top 5 visto il 1'53''537 di Johann Zarco che vale il 3° posto e il 1'53''593 di Jorge Martín che vale la quinta piazza alle spalle di Quartararo. Ancora una volta è laa fare la voce grossa nel venerdì sera, come già capitato nel precedente week end . Il miglior tempo è quello diche stampa un, seguito dal compagno di squadrache chiude con il crono di. Ma non sono solo i due piloti della Ducati ufficiale, perché la casa di Borgo Panigale piazza ben quattro piloti in top 5 visto il 1'53''537 diche vale il 3° posto e il 1'53''593 diche vale la quinta piazza alle spalle di

La top 10

Pilota Tempo 1. Jack Miller 1'53''145 2. Francesco Bagnaia 1'53''458 3. Johann Zarco 1'53''537 4. Fabio Quartararo 1'53''583 5. Jorge Martín 1'53''593 6. Aleix Espargaró 1'53''646 7. Franco Morbidelli 1'53''699 8. Álex Rins 1'53''713 9. Maverick Viñales 1'53''872 10. Stefan Bradl 1'53''914 14. Valentino Rossi 1'54''112

Grand Prix Doha Libere 1 ad Aleix Espargaró, Valentino Rossi è 17° 5 ORE FA

Quartararo che fa il 4° tempo, mentre il suo compagno di squadra Maverick Viñales - vincitore del GP della scorsa settimana - è solo 9° a più di 7 decimi dalla vetta della classifica. Franco Morbidelli si riprende dopo la sfortuna delle libere 1 ( L'unico a 'ribellarsi' èche fa il 4° tempo, mentre il suo compagno di squadra- vincitore del GP della scorsa settimana - è solo 9° a più di 7 decimi dalla vetta della classifica.si riprende dopo la sfortuna delle libere 1 ( ha rotto il motore di due moto ) e, con il 7° posto del tardo pomeriggio, riesce quanto meno ad accedere direttamente al Q2.

Dovranno invece partire dal Q1 il campione del mondo Joan Mir (13°), molto dietro dalle prime posizioni, oltre a Valentino Rossi che fa segnare il 14° tempo. Il pilota di Tavullia è stato in difficoltà per tutta la giornata e non è mai riuscito a cogliere un tempo migliore della 14a piazza. Passo in avanti della KTM con Miguel Oliveira e Danilo Petrucci, che non girano tanto lontano dal 10° posto.

Valentino Rossi, 42 anni di una leggenda non ancora sazia

Grand Prix Doha Incredibile Morbidelli: rompe due moto nelle libere 1 6 ORE FA