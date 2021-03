Dopo la vittoria all'esordio di Maverick Viñales , i riders della MotoGP devono già tornare in pista. Secondo weekend consecutivo a Losail, sempre di sera. In Qatar andrà in scena il Gran Premio di Doha, nuovo appuntamento del mondiale. Sarà estrememente interessante capire chi in questi giorni lavorerà al meglio per migliorare la moto per recuperare nella seconda gara stagionale. La Yamaha di Top Gun parte con un certo vantaggio, ma attenzione alla Ducati, estremamente competitiva con Zarco e Bagnaia, e alla Suzuki del campione del mondo Joan Mir. E poi vedremo se le Petronas avranno risolto i loro problemi. Di seguito gli orari di prove libere, qualificazione e gare, nel giorno di Pasqua.

Programma GP Doha MotoGP

Venerdì 2 aprile

12:50-13:30 - FP1 Moto3

13:45-14:25 - FP1 Moto2

14:40-15:25 - FP1 MotoGP

17:10-17:50 - FP2 Moto3

18:05-18:45 - FP2 Moto2

19:00-19:45 - FP2 MotoGP

Sabato 3 aprile

12:25-13:05 - FP3 Moto3

13:20-14:00 - FP3 Moto2

14:15-15:00 - FP3 MotoGP

16:30-17:10 - Qualifiche Moto3

17:25-18:05 - Qualifiche Moto2

18:20-18:50 - FP4 MotoGP

19:00-19:40 - Qualifiche MotoGP

Domenica 4 aprile

13:40-14:00 - Warm-Up Moto3

14:10-14:30 - Warm-Up Moto2

14:40-15:00 - Warm-Up MotoGP

16:00 - Gara Moto3

17:20 - Gara Moto2

19:00 - Gara MotoGP

GP di Doha: la gara sarà trasmessa in Pay per View e in chiaro su Tv8

L'Intero weekend del GP di Doha sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky e sulla piattaforma DAZN. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, sempre in diretta, su TV8 (Canale 108).

GP di Doha in Live-Streaming

Il GP di Doha sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Inoltre, come detto, tutte le gare, qualifiche e prove libere saranno in diretta anche su DAZN.

GP di Doha: informazioni

Data orario e luogo: Domenica 4 aprile ore 19:00, circuito di Losail

