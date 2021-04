Si chiude un venerdì molto amaro perche non è riuscito a far andare la sua Yamaha Petronas oltre il 14° posto nelle prove libere 2 . Il pilota di Tavullia dovrà, quindi, passare prima dal Q1 per accedere al Q2, ma vedendo i tempi in cui ha girato l'ex campione del mondo oggi, servirà davvero un miracolo nella mattinata di sabato. Insomma, è un inizio di stagione tutto in salita per Valentino Rossi che sognava un altro tipo di debutto sulla sua nuova moto