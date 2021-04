"Valentino è stato un genio, un marziano, però ora è tornato sulla terra e non si devono trovare più tante scuse, adesso basta. Ha sempre corso per vincere, ma ora corre per arrivare”.

A pochi giorni dal 12° posto all’esordio con la Yamaha Petronas a Losail, Marco Lucchinelli – ex campione del mondo classe 500 nel 1981 – ha dato un giudizio molto netto, in un'intervista all'agenzia LaPresse, su Valentino Rossi che ai microfoni di Gazzetta dello Sport ha replicato mettendo i puntini sulle i e non nascondendo la propria sorpresa per un giudizio così severo e poco indulgente, specie con un passato da motociclista di successo come Lucky.

"Mi dispiace che sia Marco Lucchinelli a dirlo, perché è stato un grande amico di Graziano, siamo stati molto amici noi e tutte le volte che lo vedo è super gentile con me, vorrei dire che mi lecca il c... ma magari questo è un brutto modo per dirlo. Non lo so, a un certo punto Lucchinelli ha iniziato a parlare sempre male di me, ma non ho capito bene il perché. Però alla fine ognuno può dire la sua, anche se naturalmente mi dispiace. Quelli che sono importanti sono i risultati, se riuscirò ad andare forte tutti risaliranno sul carro del vincitore, se non ce la farò continueranno a dire che dovevo smettere qualche anno fa. Io comunque spero solo una cosa, e l’ho detto più volte ad Albi e Uccio (Tebaldi e Salucci, suoi amici storici e soci nella VR46 Riders Academy): che quando sarò vecchio non diventerò come loro”.

