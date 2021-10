Per un'ultima volta, il circuito di Misano si stringerà al suo idolo assoluto: Valentino Rossi. Nella cornice della pista dedicata all'amico fraterno Marco Simoncelli, il Dottore ha già avuto un assaggio dell'affetto che gli si riverserà addosso il prossimo 24 ottobre: il 19 settembre scorso, sepre a Misano, si è corso il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, la prossima settimana invece sarà la volta del remake con il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagia.

Riders' Land saluterà il pilota di Tavullia con circa 35mila persone sulle tribune e per l'occasione è stato interpellato per la realizzazione della locandina del GP un artista che da sempre è legato al motomondiale e a Valentino Rossi: stiamo parlando di Aldo Drudi, colui che ha disegnato tutte le edizioni speciali del casco di Valentino. A settembre la marea gialla fu più calorosa che mai . Questa volta ci si aspetta un allestimento epico.

Nel comunicato ufficiale emesso dal circuito si legge la spiegazione dell'artista:

"L’occasione è importante: celebrare Valentino Rossi nel circuito di casa, davanti ai suoi tifosi italiani, un evento speciale. Il colore predominante ovviamente è il giallo, l’unico soggetto è quindi Valentino Rossi in una posizione diversa dal solito, non racing, ma di saluto intimo, non una esultanza, con la relazione fra lui e il pubblico che si intravede sfumato sullo sfondo. Un poster didascalico. I caratteri sono quelli delle locandine dei film del passato, evocano una storia cominciata tanti anni fa. Da qui all’immagine attuale. “Che storia…” coi puntini di sospensione guarda al futuro. Si chiude un capitolo glorioso e la storia si apre ad altro. È un tributo, con tutte le caratteristiche di colore e grafica che lo hanno fatto conoscere nel mondo".

