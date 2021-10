Ci siamo, è arrivato il Gran Premio dell'Emilia Romagna sul circuito di Misano, 17mo atto del mondiale 2021 della MotoGP. Seconda gara quindi in terra romagnola. E' un weekend attesissimo: prima di tutto perché rappresenta il primo match ball per Fabietto Quartararo. El Diablo ha 52 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, per conquistare il suo primo mondiale nella classe regina in carriera ne deve avere almeno 50 di vantaggio domenica pomeriggio, per cui ne può perdere massimo due dal rivale. Se vincerà la corsa il mondiale sarà sicuramente suo. E poi sarà veramente l'ultima volta che vedremo Valentino Rossi correre in Italia, nella sua terra. Per il Dottore prosegue il countdown del finale della carriera, mancano solo tre gare. Prepariamoci all'addio. Orari classici, differita su TV8.

Il programma del GP dell'Emilia Romagna

Venerdì 22 ottobre

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Sabato 23 ottobre

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Domenica 24 ottobre

Warm-Up Moto3: 8:40-9:00

Warm-Up Moto2: 9:10-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

GP dell'Emilia Romagna: la gara sarà trasmessa in Pay per View e in chiaro in differita su Tv8

L'intero weekend del GP dell'Emilia Romagna sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) su Sky MotoGP, canale 208 di Sky e su DAZN. La gara sarà trasmessa anche in chiaro in differita su TV8 (Canale 108) alle ore 17.05.

GP dell'Emilia Romagna in Live-Streaming

Il GP dell'Emilia Romagna sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, e nella sezione streaming del sito web di TV8.

