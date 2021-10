Luca Marini, che proprio nell’ultima del Dottore a Misano ha centrato il miglior risultato in qualifica, un terzo tempo che gli permetterà di scattare per la prima volta in prima fila nella classe regina. Comunque vada sarà... indimenticabile. Il sabato di Valentino Rossi non è stato certamente memorabile in pista a livello di performance , con il 23esimo crono che lo costringerà a partire dall’ultima casella dello schieramento, ma ha avuto comunque momenti per sorridere, innanzitutto per l’ovazione e l’affetto che i tifosi sulle tribune gli hanno riservato in questo lunga giornata di qualifiche poi per lo stratosferico terzo tempo fatto registrare dal fratellino, che proprio nell’ultima del Dottore a Misano ha centrato il miglior risultato in qualifica, un terzo tempo che gli permetterà di scattare per la prima volta in prima fila nella classe regina.

Questo 23 ottobre però è stato soprattutto per chiunque nel paddock, un giorno di grande emozione per il decennale della scomparsa di Marco Simoncelli. Per ricordarlo alla curva dela Quercia, è stata pianta una Quercia, un gesto venuto in mente ad Aldo Drudi, piaciuta a tutta la famiglia del Sic e che ha toccato anche il Dottore che ha speso parole sensibili per il suo amico diventa leggenda eterna.

Bellissima l’idea della quercia per il Sic, quell’albero ricorda la chioma di Marco, è un bellissimo simbolo. Sono passati dieci anni ma a me sembra che l’ultima volta ho visto il Sic due mesi fa. Ogni tanto lo sogno e lo penso spesso.

