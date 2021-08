Quinto acuto del 2021 per Pedro Acosta, che si conferma il padrone della Moto3. Lo spagnolo di KTM vince il derby contro Sergio Garcia ed allunga in classifica conquistando il . Lo spagnolo di KTM vince il derby controed allunga in classifica conquistando il Gran Premio della Stiria al termine di una lunghissima lotta contro il portacolori di Aspar.

Quest’ultimo, scivolato nella penultima curva dopo aver provato a resistere all’esterno al centauro di KTM, ha tagliato secondo la linea del traguardo dopo essersi rialzato. Terzo posto per Romano Fenati (Max Racing), perfetto negli ultimi giri a beffare Jaume Masià (KTM).

La prima delle due competizioni previste al Red Bull Ring si è aperta con un incredibile colpo di scena. I tecnici del turco Deniz Oncu,autore della pole position, hanno perso troppo tempo sulla griglia di partenza ed il pilota è stato retrocesso in pit lane.

Il portacolori di KTM ha optato per le slick, una scelta condivisa con Andrea Migno (Snipers), l’indonesiano Andi Farid Izdihar (Honda Asia), lo spagnolo David Salvador (Snipers), l’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini), il britannico John McPhee (Sprinta) ed il sudafricano Darryn Binder (Spinta).

Lo spagnolo Sergio Garcia (Aspar) ed il leader del Mondiale Pedro Acosta (KTM) hanno da subito allungato sulla concorrenza in una pista che continuava ad asciugarsi molto velocemente. Darryn Binder, sceso nella pancia del gruppo con le slick, ha iniziato a rimontare sulla testa della corsa portando il proprio ritardo a 20 secondi a 12 passaggi dalla conclusione.

Il circuito non si è asciugato abbastanza ed i protagonisti con le gomme da bagnato hanno vinto la scommessa. Garcia ed Acosta hanno staccato i rivali e si sono contesi la corsa nelle ultime quattro tornate.

Il padrone del campionato ha iniziato ad attaccare il rivale a due giri dalla bandiera a scacchi. L’alfiere di Aspar è passato per primo sulla linea del traguardo all’inizio dell’ultimo giro in cui i due hanno continuato a scambiarsi il primato. Dopo un contatto in curva 3, la seconda impegnativa piega del Red Bull Ring, la KTM è tornata su Garcia, che ha provato a resistere all’esterno della penultima curva. Il diretto rivale di Acosta per il campionato è caduto, ma è riuscito in modo incredibile a salire sul secondo gradino del podio.

Incredibile finale per Romano Fenati, che negli ultimi 3 passaggi ha beffato la KTM dell’iberico Jaume Masià. Binder completa settimo, primo tra coloro che hanno adottato le gomme slick sulla griglia di partenza.

Da segnalare l’assenza di Carlos Tatay (Esponsorama), dolorante nel corso del warm-up. Non ha preso il via neanche Xavier Artigas (Leopard), out per la positività al Coronavirus. Prossimo appuntamento la settimana prossima sempre a Spielberg (Austria), tracciato che accoglie il secondo doubleheader del 2021.

RISULTATO GP STIRIA MOTO 3 2021

1 25 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 149.8 39’45.869

2 20 11 Sergio GARCIA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 148.9 +14.431

3 16 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 148.8 +15.410

4 13 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 148.8 +15.510

5 11 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 148.6 +18.847

6 10 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 148.5 +20.534

7 9 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 147.9 +30.080

8 8 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 147.9 +30.174

9 7 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 147.9 +30.245

10 6 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 147.6 +36.355

11 5 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 147.5 +36.437

12 4 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 147.5 +36.659

13 3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 147.5 +36.665

14 2 28 Izan GUEVARA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 147.5 +37.514

15 1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 147.5 +37.918

16 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 146.9 +47.645

17 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 146.6 +52.877

18 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 146.5 +53.006

19 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 146.4 +55.944

20 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 145.7 +1’06.540

21 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 145.4 +1’12.291

22 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 144.8 +1’22.638

23 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 144.3 +1’31.488

Non classificato

38 David SALVADOR SPA Rivacold Snipers Team Honda 135.6 9 Giri

19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 138.1 11 Giri

Non al via

99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 0 Giro

