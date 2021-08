Finalmente si riparte! Dopo una delle pause estive più lunghe di sempre, i piloti della MotoGP torneranno in pista nel weekend per il Gran Premio di Stiria per il decimo atto del mondiale 2021 della MotoGP. Sarà il primo di un back to back in terra austriaca, molto simile a quello dello socrso anno. Pista Ducati per eccellenza, date le caratteristiche del tracciato e i tanti successi degli anni passati. La casa di Borgo Panigale è certamente la favorita del fine settimana, pronta a ripartire alla grande dopo il summer break. Inoltre Bagnaia e compagni devono cercare di guadagnare punti sul Diablo Fabietto Quartararo, in fuga nella generale. Il francese è stato senza dubbio il migliore e il più continuo di questa prima parte di 2021 e ha l'occasione della vita per vincere il primo titolo mondiale della carriera. La stagione però è ancora lunga, dato che mancano ben nove gare al termine della stagione. Orari abbastanza classici, gara in differita in chiaro alle ore 19.30.

Il programma del GP di Stiria

Venerdì 6 agosto

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 7 agosto

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

Domenica 8 agosto

8:40-9:00 - Warm-Up Moto3

9:10-9:30 - Warm-Up Moto2

9:40-10:00 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

GP di Stiria: la gara sarà trasmessa su Sky, DAZN e in differita su Tv8

L'intero weekend del GP di di Stiria sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky. Da quest'anno anche gli abbonati a DAZN, potranno seguire il Gran Premio in streaming sul proprio sito internet. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, in differita, su TV8 alle 19.30 (Canale 108).

GP di Stiria in Live-Streaming

Il GP di Stiria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, nella sezione streaming del sito web di TV8 e sul sito streaming di DAZN.

GP d'Austria: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 8 agosto ore 14:00 (italiane), Circuito Red Bull Ring di Spielberg (Austria)

