Qualifiche del Gp di Stiria che hanno consegnato la pole position a Jorge Martin che ha sopravanzato di pochi centesimi l'altra Ducati di Pecco Bagnaia. Chiuderà la prima fila domani in griglia, Fabio Quartararo. Analiziamo le parole dei top3 al termine della sessione.

Jorge Martin, Ducati (P1)

"Non mi aspettavo di fare la pole, era difficile venerdì ma sapevo che valevo di più, mi hanno cancellato il tempo ma sapevo che c’era margine. Penso di poter puntare al podio domani. Pochi sanno cosa ho dovuto fare per tornare qui, ho lavorato al massimo, ringrazio il team perché è anche merito loro se ho fatto un gran giro, ho spinto fino alla fine ed è andata bene. Questa è una pista che mi piace, speriamo per domani, credo di essere competitivo anche sul bagnato anche se ho meno esperienza degli altri. Poi la dedica al nonno ricoverato: "Mio nonno è in ospedale, spero che vada tutto bene”.

Francesco Bagnaia, Ducati (P2)

"Sono contento, abbiamo fatto un bel lavoro. Il week-end è iniziato in salita non avendo gareggiato lo scorso anno. Adesso tutto va bene, nella FP4 abbiamo fatto un importante passo avanti. Sono fiducioso anche in caso di pioggia, dobbiamo sfruttare tutto il possibile. Spielberg è una pista particolare con delle violente staccate in cui devi uscire bene. Penso che tutti preferiscano l’asciutto in questo circuito. Le curve sono scivolose con il bagnato perché è rimasta la gomma della F1 che ha corso poco tempo fa. Sull’acqua abbiamo forse un piccolo vantaggio sulla Yamaha”.

Fabio Quartararo, Yamaha (P3)

"Mi spiace per il tempo cancellato. Partire in prima fila è fondamentale, sono molto contento. Questo risultato mi rende felice anche se ho fatto un piccolo errore. Domani è un altro giorno, il feeling è buono. Il warm-up ci aiuterà in vista della gara. Le Ducati sul dritto sono nettamente superiori, fanno veramente paura. Mi aspettavo una situazione del genere”.

