cinque weekend di pausa, il Motomondiale torna in azione. Le ferie estive sono infatti terminate e verranno spezzate da un double header sul circuito di Spielberg. Nel fine settimana (6-8 agosto) assisteremo al Gran Premio di Stiria, aggiunto in calendario per sostituire il GP di Finlandia, cancellato a causa delle complicanze dovute alla pandemia di Covid-19. Un weekend che è stato anticipato da una notizia importante, ovvero Valentino Rossi al termine del Mondiale 2021 di MotoGP. Una decisione che ci si attendeva e che si è concretizzata dopo il break citato. Dopo ben, iltorna in azione. Le ferie estive sono infatti terminate e verranno spezzate da unsul circuito di. Nel fine settimana (6-8 agosto) assisteremo al, aggiunto in calendario per sostituire il GP di Finlandia, cancellato a causa delle complicanze dovute alla pandemia di Covid-19. Un weekend che è stato anticipato da una notizia importante, ovvero l’annuncio del ritiro agonistico dial termine del. Una decisione che ci si attendeva e che si è concretizzata dopo il break citato.

Valentino che ha concluso in sedicesima posizione il turno di prove libere 1 con il tempo di 1’25″264 con un ritardo di 1″459 dal vertice. In prima posizione, un po’ a sorpresa, ha terminato il giapponese Takaaki Nakagami in sella alla Honda del Team di Lucio Cecchinello con il crono di 1’23″805 con un margine di vantaggio di 76 millesimi sulla Suzuki dello spagnolo Joan Mir e 378 sull’Aprilia dell’iberico Aleix Espargaró. Impressionante, in questo contesto, il passo del campione del mondo 2020 che su una pista teoricamente non favorevole alla moto nipponica sembra davvero performante.

A completare il quadro della top10 troviamo la Honda ufficiale di Pol Espargaró a 0″449, l’altra RC213V Factory di un Marc Marquez a 0″670 apparso in ripresa dal punto di vista fisico, le due Yamaha ufficiali dell’iberico Maverick Vinales a 0″687 e del francese (leader del Mondiale della classe regina) Fabio Quartararo a 0″775, la Ducati Pramac del transalpino Johann Zarco a 0″775 e la Ducati ufficiale dell’australiano Jack Miller a 1″022. Atteggiamento guardingo da parte di Quartararo che ha deciso di approcciare a questo weekend con calma, lavorando soprattutto sul passo gara.

Più indietro Francesco “Pecco” Bagnaia (12°) in sella all’altra Rossa ufficiale (+1″110), preceduto da un Dani Pedrosa (wild card) su KTM estremamente convincente (+1″045), nonostante un problema tecnico nel corso della sessione. In chiave italiana, da segnalare il 14° posto di Luca Marini sulla Ducati SKY VR46 Avintia a 1″402, Danilo Petrucci (KTM Tech3) 19° a 1″604, Enea Bastianini sulla Ducati Avintia Esposorama in 21ma posizione a 1″780 e Lorenzo Savadori (Aprilia) 22° a 1″988. Giova ricordare l’assenza di Franco Morbidelli per l’operazione al ginocchio e la presenza di Cal Crutchlow sulla M1 del Team Petronas (23° a 2″285).

CLASSIFICA FP1 GP STIRIA 2021 MOTOGP

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’23.805 22 22 312.1

2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’23.881 21 22 0.076 0.076 310.3

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’24.183 20 22 0.378 0.302 308.5

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’24.221 22 23 0.416 0.038 307.6

5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’24.254 22 22 0.449 0.033 315.7

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’24.475 14 24 0.670 0.221 313.9

7 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’24.492 19 25 0.687 0.017 310.3

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’24.580 7 26 0.775 0.088 307.6

9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’24.580 22 22 0.775 314.8

10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’24.827 21 21 1.022 0.247 315.7

11 26 Dani PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’24.850 20 21 1.045 0.023 307.6

12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’24.915 20 26 1.110 0.065 313.0

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’24.959 8 23 1.154 0.044 313.0

14 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’25.207 20 22 1.402 0.248 309.4

15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’25.238 12 14 1.433 0.031 311.2

16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’25.264 15 22 1.459 0.026 307.6

17 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’25.316 22 22 1.511 0.052 315.7

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’25.317 13 22 1.512 0.001 313.0

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’25.409 8 20 1.604 0.092 304.2

20 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’25.499 19 20 1.694 0.090 308.5

21 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’25.585 9 21 1.780 0.086 313.0

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’25.793 18 21 1.988 0.208 305.9

23 35 Cal CRUTCHLOW GBR Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’26.090 12 20 2.285 0.297 306.8

