Un Gp di Stiria che ha regalato la consueta dose di adrenalina in pista. Gara interrotta dopo 3 giri per l'incidente che ha visto protagonisti Dani Pedrosa e Lorenzo Savadori. Lo spagnolo cade in uscita di curva, perdendo l'anteriore e rimane a terra in traiettoria. Savadori non riesce ad evitarlo e impatta contro la moto del rientrante Dani. Scatta un incendio che porta all'immediata bandiera rossa. Fortunatamente nessun problema grave per i piloti.

Scontro Pedrosa-Savadori, moto in fiamme Credit Foto Getty Images

Si riparte da zero con una nuova partenza e la griglia iniziale. Jorge Martin, partito in pole, non sbaglia nulla e prende la testa. La Suzuki di Mir è l'unica a tenere il ritmo, ma non da mai la sensazione di insidiare il leader. Il pilota della Ducati è primo al traguardo e coglie il primo successo in MotoGp. Ottimo secondo Mir, mentre si può accontentare del podio Quartararo tallonato a lungo da Miller che cade a metà corsa. Quarto posto per Binder che batte in volata Nakagami e Zarco. Gara da dimenticare per Pecco Bagnaia che, partito secondo, sprofonda 11esimo alla bandiera a scacchi (penalizzato nel finale di 3 secondi). La prima partenza era stata quella buona con l'italiano che dopo 3 giri era davanti a tutti. Poi la scelta di ripartire con la gomma dura, rivelatosi poi un errore. Valentino Rossi chiude 13esimo alle spalle di Enea Bastianini.

La Cronaca in 5 momenti

- Il primo start vede l'ottimo spunto di Bagnaia che passa Martin e va in testa. Al terzo giro l'impatto tra Pedrosa e Savadori da cui scaturisce un incendio. Bandiera rossa.

- Nella seconda partenza Martin brucia Bagnaia che parte male e viene risucchiato dal gruppo. Mir risale al secondo posto davanti a Quartararo.

- Duello per la vittoria tra il rookie Martin e Mir che lo mantiene sotto pressione.

- Cade Miller! Era in lotta per il podio con Quartararo, forse al limite della moto. La sua corsa finisce nella ghiaia.

- Ce la fa Jorge Martin. Primo successo in MotoGp. Ducati davanti alla Suzuki di Mir e alla Yamaha di Quartararo.

Il momento social

Il migliore

Jorge MARTIN: fantastica prova per il rookie. Seconda pole stagionale e prima meritatissima vittoria nella classe regina.

Il peggiore

Marc MARQUEZ: molto duro nelle prime fasi di gara, anche troppo, finendo per litigare con Espargaro. Nella seconda frazione di gara va lungo in curva 1 e finisce nelle retrovie. Il vero Marquez è ancora lontano.

