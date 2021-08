Riparte il Mondiale MotoGP 2021, e lo fa con la prima delle due gare del Red Bull Ring. Si parte con il Gran Premio della Stiria, quindi nel weekend successivo toccherà al Gran Premio d’Austria. Due prove che, oltre che consegnare 50 pesantissimi punti per la classifica generale, andranno a riproporre in pista i piloti della classe regina, dopo una lunghissima pausa estiva.

Chi ha sfruttato queste, quasi, cinque settimane di break, è stato senza dubbio Marc Marquez. Il pilota spagnolo, reduce da un anno complicato e un ritorno in pista non semplice per colpa dei ben noti problemi al braccio destro. Queste ulteriori settimane hanno dato tempo al Cabroncito di allenarsi e ripresentarsi al meglio in vista del ritorno in pista, senza dimenticarsi che ha già vinto una gara in questo 2021, il “suo” Gran Premio del Sachsenring.

"Mi sento meglio e più forte"

Mi sono goduto la pausa estiva - le parole dell’otto volte campione del mondo riportate da motorsport.com -. Ho potuto rilassarmi con gli amici e la famiglia. È stato un bene non solo per la mente, ma anche per il corpo, perché mi sento meglio e più forte. Sono stato in grado di aumentare il carico d’allenamento, passando più tempo in moto e tornando anche a guidare la moto da cross, cosa che mi è sempre piaciuta molto”.

Il catalano prosegue nella sua analisi, con un pensiero a quello che vedremo nella doppietta del Red Bull Ring: “Sappiamo però che la situazione in pista non sarà ancora semplice e dobbiamo continuare a lavorare e a rimanere concentrati. Non vedo l’ora di guidare di nuovo la mia Honda RC213V. Poi avere di nuovo le tribune piene sarà incredibile”.

