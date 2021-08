La notizia che tutti gli appassionati di moto, e non solo, speravano non arrivasse mai: al termine della stagione in corso (mancano ancora 9 Gran Premi), Valentino Rossi si ritirerà dalla MotoGP. L'annuncio è stato dato dallo stesso pilota pesarese in una conferenza stampa straordinaria al Red Bull Ring in Stiria alla vigilia dell'appuntamento austriaco che segnerà la ripresa del Mondiale.

"Ho deciso di fermarmi a fine stagione. È dura prendere questa decisione, avrei voluto correre per altri 25 anni ma è arrivato il momento di dire basta. Purtroppo, quindi, questa sarà l’ultima metà stagione come pilota MotoGP", ha detto il Dottore. "È un momento triste e difficile, dire che l’anno prossimo non correrò con una moto. Ho fatto questo per quasi 30 anni e l’anno prossimo la mia vita cambierà da un certo punto di vista. Ma è stato grandioso e mi sono divertito tantissimo. È stato un percorso lungo e molto divertente, con momenti indimenticabili con tutto il mio team e i ragazzi che lavorano con me".

Grand Prix Stiria GP di Stiria 2021 in Diretta tv e Live-Streaming IERI A 18:43

I dubbi

"Avrei avuto la possibilità di correre con il mio team. Ma ho preso questa decisione".

Valentino Rossi, 42 anni di una leggenda non ancora sazia

MotoGP Valentino Rossi e il principe arabo insieme per il team VR46 01/08/2021 A 08:00