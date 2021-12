Graziano Rossi è ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale di Fano. La notizia la rilancia ‘Il Resto del Carlino’ che precisa come le condizioni del padre di Valentino non sarebbero gravi, ma i medici hanno deciso di tenerlo comunque in osservazione. Il 67enne, papà del è ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale di Fano. La notizia la rilancia ‘’ che precisa come le condizioni del padre di Valentino non sarebbero gravi, ma i medici hanno deciso di tenerlo comunque in osservazione. Il 67enne, papà del 42enne pilota nove volte iridato , è giunto sabato in ambulanza al Santa Croce di Fano dopo una prima visita all’ospedale di Pesaro dal cui esito è stato disposto il trasferimento a Fano.

Le condizioni di Graziano Rossi non desterebbero particolari preoccupazioni: è entrato con un codice verde, che riguarda pazienti con un grado d’urgenza minore, come delle lesioni o sintomi che non interessano le funzioni vitali, ma hanno comunque necessità di ricevere delle cure.

Nei prossimi giorni sapremo di più sulle condizioni di salute dell’ex pilota e persona che ha instillato la passione delle moto a Valentino, permettendogli di trovare la strada che gli ha permesso poi negli anni di diventare il pilota più famoso del circus del Motomondiale e uno dei più longevi e vincenti della storia della disciplina. Dalla redazione di Eurosport, gli auguri di un pronto recupero.

