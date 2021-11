Valentino Rossi è uno di quei personaggi, di fornitore di emozioni eccezionale”. Di seguito troverete i ricordi personali della redazione di Eurosport. Poche righe per rendere omaggio alla carriera di un campione infinito che scende dalla moto ma resterà immortale nella mente e nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di vivere nella sua epoca. è uno di quei personaggi, di quei campioni che segnano un’epoca . Prima del suo avvento 26 anni fa nel campionato del mondo 125 e al termine della sua 432esima ed ultima gara in sella alla sua Yamaha M1 , il motomondiale non sarà uguale a prima. Le gare continueranno ad essere spettacolari, le battaglie in pista infuocate e, per fortuna, i giovani piloti italiani che possono regalarci gioie, vittorie e (speriamo già dal 2022) titoli mondiali non mancano... però l’emblema, il simbolo, l’eterno ragazzo, capace di tenere incollati tv figli, mamme, padri, nonni e nonne ogni domenica e regalare emozioni e gioie straordinarie in modi sempre differenti ma estremamente appaganti non sarà più della partita. Già perché, come ha ricordato Giorgio Terruzzi in una puntata monografica di alcuni mesi fa del podcast “Il Trequartista”, l’unicità di Valentino risiede nel suo essere stato per decenni un “”. Di seguito troverete i ricordi personali della redazione di Eurosport. Poche righe per rendere omaggio alla carriera di un campione infinito che scende dalla moto ma resterà immortale nella mente e nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di vivere nella sua epoca.

"Ho visto Valentino Rossi"

Valentino Rossi è mia madre che urla. Aveva ragione: sarà stato il 2009, l’anno dell'ultimo Mondiale vinto dal Dottore. Ho prosciugato un intero toner a colori della stampante che avevamo a casa per riempire un raccoglitore plastificato, destinato originariamente a contenere gli spartiti per le esercitazioni di flauto dell’ora di musica alle medie. Nel giro di pochi giorni misi insieme le foto più belle di Vale tra sorpassi, podi, look stravaganti e le famose esultanze dopo i trionfi nel Motomondiale. Da Robin Hood a Biancaneve, le avevo tutte. Una però è e resterà la diapositiva preferita: Donington, 2005. Sotto una pioggia mai vista cadono tutti: Biaggi, Hayden, Nakano e Gibernau. Il 46 parte in pole ma scivola subito settimo. A tre giri dal termine, dopo aver rischiato di spiaccicarsi sull’asfalto un paio di volte, riprende Edwards e Barros, andando a vincere. Sul traguardo si alza sulla moto - con la pioggia che nemmeno in quel momento concede una tregua a questo Mosè pesarese – e imita il gesto del violino, suonando la ‘settima’ vittoria sul circuito britannico. Alla fine era pur sempre un raccoglitore di musica. (Francesco Balducci)

Se penso a Valentino Rossi mi viene in mente la parola "adrenalina": nessun altro pilota - e parlo da non appassionato di motori - è mai riuscito a farmi salire dentro quella sensazione di brivido misto ad emozione guardando una gara, che sia sulle due o sulle quattro ruote. E allora il mio ricordo va a una di quelle gare che è impossibile rimuovere dal proprio cassetto dei ricordi, quella che ha visto il Dottore protagonista il 18 aprile 2004 a Welkom (Sudafrica) insieme ad un altro grande pilota (uno dei miei favoriti), quel Max Biaggi con cui non sono mai andati troppo d'accordo (ed è un eufemismo naturalmente). Sorpassi, controsorpassi, frenate al limite ma anche tanto fair play, come dimostra la stretta di mano finale dopo la vittoria del Vale. Lo so, non è sempre così, ma quando succedono queste cose è bellissimo ricordarle. (Davide Bighiani)

Sarebbe facile menzionare Jerez-Gibernau, la rissa con Biaggi o Laguna Seca-Stoner, ma quelli sono episodi clamorosi di cui ancora oggi si parla, se li ricordano tutti. Io però con Valentino Rossi sono cresciuta in parallelo, abbiamo più o meno la stessa età e quand’era ragazzino lui lo ero anch’io. Ed è proprio di un evento che si perde nel secolo scorso che voglio parlare: l’appena maggiorenne Rossi, campione del mondo di 125, ospite d’onore a “Beato tra le donne” condotto da Paolo Bonolis. Correva l’anno 1997 e Vale fece il suo intervento a suon di battute e risate. Poi, finita la sua finestra, andò a sedersi in mezzo a un tripudio di belle ragazze in costume, e Bonolis gli chiese se volesse fermarsi per il resto della puntata. Vale rispose “Eh certo! E quando mi ricapita più un’occasione così?”. Negli anni ebbi modo ciclicamente di pensare a quanto si sbagliasse quel ragazzino, e a quanti traguardi che allora gli potevano sembrare impensabili questo fenomeno è riuscito a raggiungere. (Ilaria Bottura)

Difficile, veramente difficile, sceglierne solamente uno. Sarà che con Valentino "sono cresciuto", essendo praticamente coetanei, rivedendo in lui la genuina e cristallina naturalezza del talento prestato allo sport con una spruzzata di ironia, irriverenza e pazzia. Non solo un fenomeno made in Italy di cui essere orgogliosi, ma anche quella pazzia che a tratti trascende in arroganza e altezzosità per alcuni, ma che invece per me lo ha sempre avvicinato a un ragazzo come chiunque che scherza, si diverte e diverte coi suoi amici in pista e fuori dalla pista, sbaglia, si rialza, ma sempre col sorriso. Il mio babbo, marchigiano, è nato a 50km da Tavullia, e quindi per lui - e di riflesso per me - Vale è sempre stato visto come uno di casa, l'amico della porta accanto. Difficile non volergli bene. Sono cresciuto con le sue gare, i suoi sorpassi al limite dell'impossibile, le sue sfide, le sue gag e i suoi scherzi, i suoi errori, i suoi trionfi. Ecco perché forse il ricordo più profondo che vorrei condividere è paradossalmente Mugello 2010. Rossi è alla caccia di quella benedetta Decima Mondiale, ma durante le prove viene disarcionato dalla sua M1 e si procura la frattura scomposta ed esposta di tibia e perone. E' il primo vero infortunio in carriera per lui. E per me uno shock, perché fino a quel momento lo avevo sempre visto invulnerabile, indistruttibile, nonostante le già innumerevoli cadute negli anni precedenti. E invece no. "Alla fine, è umano proprio come noi. E' uno di noi..." Questo il mio primo pensiero, come se a cadere dalla moto fosse stato un mio caro amico. Poi però il Dottore si è rialzato, è tornato in sella alla sua Yamaha qualche settimana dopo lottando per i primissimi posti, come se nulla fosse. Normale no? E negli anni successivi ha continuato - con alterne fortune - a battagliare e divertire ai massimi livelli. Fino a 40 e passa anni. Ecco, Rossi tra le tante cose è stato anche questo: un ragazzo come tanti, diventato mito, che è caduto, si è rialzato, e non si è mai arreso. Nonostante delusioni, demoni interiori, sofferenze e difficoltà. Essere Valentino Rossi non deve essere stato sempre semplice, ma lo ringrazio perché è riuscito a ispirare milioni di persone ad appassionarsi al mondo delle due ruote (non una banalità prima di lui, anzi), ma soprattutto a rialzarsi dopo ogni caduta. Anche la più tremenda. Grazie Vale. (Alessandro Brunetti)

Quando "The Doctor” diventò Dottore a tutti gli effetti io c’ero. Maggio 2005, stipato in "piccionaia” in un angolo remoto dell’aula magna dell’Università di Urbino più simile alla curva di uno stadio, per l’entusiasmo che si respirava che a uno degli spazi più autorevoli di un ateneo con quasi 500 anni di storia. A leggere le motivazioni per il conferimento della laurea honoris causa in "Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni" fu la professoressa Mazzoli, preside della Facoltà di sociologia e professoressa di Semiotica, uno degli esami – che diedi alla prima sessione del mio percorso da studente di "Scienze della Comunicazione" – e che mi risultò più indigesto. Ricordo che accettai con sommo gaudio un 24 pur di togliermelo di torno... Il pubblico pendeva dalle labbra di Valentino, il paese era blindato di giornalisti e fotografi e Rossi, abbastanza emozionato, risultava un po’ impettito in quella toga nera, così austera e seriosa. "Rimanete in piedi così o vi sedete... ?”. La prima frase per rompere il ghiaccio, detta ai fotografi e a un audience che pendeva dalle sue labbra. Seguì un breve intervento - leggendo appunti scritti su un piccolo foglietto di carta - sulle strategie di comunicazione che in meno di 10 anni lo avevano reso un’icona dell’Italia nel mondo. Un intervento interrotto ogni, due per tre, da applausi ed ovazioni da parte di studenti entusiasti ed esaltati come davanti a una rockstar. Già perché per un quarto di secolo è stato soprattutto questo, non solamente un pilota vincente ma soprattutto un personaggio in cui la gente si è potuta riconoscere e amare, uno capace di conquistare l’affetto di nonne e nipoti, adolescenti, madri e padri in maniera indistinta. (Stefano Dolci)

Valentino Rossi posa col rettore dell'Università di Urbino mentre riceve laurea honoris causa in "Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni" Credit Foto Getty Images

Per anni, da tua madre, ti sei sentito dire “io non ho idea di come faccia la mamma di Vale – non Valentino Rossi o Rossi, no, proprio solo e soltanto “Vale” - a stare tranquilla, secondo me durante le gare esce, va a farsi una passeggiata. Sono tutta tesa io, chissà lei!”. Siete praticamente coetanei, le sveglie nei weekend delle superiori per beccare l’inizio delle 125 in Malesia te le sei fatte quasi tutte, perciò è normale vivere quel fenomeno con naturale passione e malcelato distacco. Fino a quando, un po’ più cresciuto, le racconti quella storia di tua madre e Vale e lei, senza fare una piega, risponde: “ti capisco, noi la domenica mattina trovavamo la mia, di madre, attaccata al televisore, a metà tra il dover fare silenzio per non svegliarci e la fatica nel non trattenere un sussulto ad ogni sorpasso”. Non è normale, una cosa così, dai. Grazie Vale, sei stato un po’ fratello, un po’ cognato, un po’ amico, ancora non l’ho capito. Ma ci hai regalato una storia incredibile. (Fabio Fava)

Valentino Rossi sul rettilineo davanti a una colonna di fumogeni e a una folla oceanica di pubblico, una scena ammirata per anni Credit Foto Getty Images

Il mio Valentino Rossi è nel 46, numero del “Grazia” con la scuderia Morbidelli nel giorno in cui nasceva. Quello che ci scrivevamo sulla bici quando dopo scuola facevamo le corse in campagna. Quello che tutti volevano perché “Vale aveva passato Stoner sulla sabbia”. Perché a Laguna Seca 2008 avevamo 7 anni ma sapevamo già tutto di lui, senza sapere nulla di Anelka che sbagliava l’ultimo rigore della finale di Champions. Con lui è sempre stato diverso, tutti in piedi sul divano, dopo il catechismo, con mio padre che mi diceva che sarebbe stato “il mio Tomba”, senza che io capissi. Con lui si è tifato come i bambini: in base ai colori, tutti per il giallo. Con quel 46 pure la nonna si lasciava andare, perché “lui è marchigiano”. Il volto della mia terra nel mondo. “Più di Leopardi?” “Più di Leopardi.” Perché ora quel 46 è nel nome del team che ha completato il suo destino nel circus, che ha lanciato qualche talento non da poco. Uno proprio col cognome con cui correva il “Grazia”, quel 16/2/1979, con cui Vale guardacaso ha condiviso l’ultimo box. Dal primo all’ultimo giorno, su due ruote, con il 46 addosso. Rossi c’è, ci sarà per sempre. (Michele Giovagnoli)

Sarà paradossale, ma io Valentino Rossi lo associo al mare. Alle domeniche con gli amici passate in Riviera, o su quella Veneta o su quella Emiliano-romagnola. Quando partivamo per il mare il primo pensiero era bloccare un tavolo al bagnetto con vista tv. Era un privilegio riuscire ad averlo, c’era soddisfazione. Si pranzava lì e poi alle 14 si scatenava l’inferno. Ricordo nitidamente le orde di persone che si radunavano per vedere la gara del Dottore. Bagno stracolmo, ogni tavolo pieno, gente in piedi e alle finestre. I proprietari nel panico per accontentare le richieste di birre, i boati ad ogni sorpasso o frenata ritardata di Valentino. L’Italia insieme, unita e orgogliosa nel vedere il suo campione. Solo per la Nazionale o per la Ferrari ho visto scene simili. Rossi è sempre stato così: un fenomeno in grado di unire la gente, di esaltare le masse, di rendere appuntamento fisso un gran premio alle 14 nel bel mezzo di un caldissimo luglio. Un numero 1. (Enrico Turcato)

Una impennata di Valentino Rossi davanti alla marea gialla sulle tribune del Marco Simoncelli World Circuit di Misano (Foto Soldano) Credit Foto Other Agency

