Casey Stoner è stato l’ultimo pilota in grado di vincere il Mondiale MotoGP in sella a una Ducati . Correva l’anno 2007 quando il funambolico australiano dominò la stagione e portò a casa la prestigiosa corona . Nel 2008 si presentò ai blocchi di partenza con la Rossa di Borgo Panigale dotata del numero 1 , quello che spetta di diritto al Campione del Mondo in carica. Ebbene quella moto è attualmente in vendita!

La Ducati Desmosedici GP8 di Casey Stoner può infatti essere acquistata sul sito Motorrad Speer , un portale tedesco di compravendite motociclistiche. L’annuncio è spuntato nelle ultime ore e sta naturalmente già interessando migliaia di appassionati, ma il prezzo è tutt’altro che accessibile . Anzi. Si tratta di una cifra di lusso, non è un mezzo a due ruote disponibile per tutte le tasche.

Si parla infatti di 449.000 euro. Serve dunque un assegno paragonabile a quello necessario per portarsi a casa delle supercar come la Lamborghini Aventador Svj Roadster o la Ferrari SF90 Stradale (si parla di mezzo milione di euro). Si tratta di un cimelio unico del suo genere, un vero e proprio pezzo di storia del Motomondiale. Dettagli tecnici? Cubatura di 800 cc (proprio in quella stagione si scese dai 999 cc) e potenza da 260 cavalli per questo gioiello con cui Casey Stoner collezionò sei vittorie e altri cinque podi, non riuscendo però a battere Valentino Rossi nella lotta per il titolo iridato.