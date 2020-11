MotoGP

Joan Mir, Valentino Rossi, Suzuki, Ducati: le statistiche del folle 2020 in MotoGP

Il Mondiale MotoGP 2020 è stato ricco di sorprese e risultati inattesi e anche le statistiche lo spiegano chiaramente: Mir è diventato il primo pilota a laurearsi campione del mondo vincendo una sola gara, non era mai accaduto dal 1949 ad oggi in classe regina. Yamaha ha vinto 7 GP come nel 2015 ma non è riuscita a vincere il titolo mentre Rossi ha vissuto la peggior annata nel Motomondiale.

