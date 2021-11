Il ritiro di Valentino è ancora fresco e l’eco del suo addio rieccheggia fra tutti gli appassionati e i suoi milioni di fan in tutto il mondo. A una settimana esatta dalla sua ultima gara a Valencia, DAZN farà uscire sulla propria piattaforma il documentario "RiVale": una serie di interviste dove il 9 volte campione di Tavullia viene raccontato attraverso le testimonianze di sei agguerriti avversari in pista MotoGP: Max Biaggi, Marco Melandri, Casey Stoner e Jorge Lorenzo. Proprio le parole di questi due agguerriti antagonisti del Dottore sono quelle destinate maggiormente a far discutere e a riaprire alcune ferite mai cicatrizzate completamente su tutte il Mondiale 2015, vinto proprio da Por Fuera ai danni di un Rossi che ha pagato a caro prezzo la lotta di quartiere con l’arcirivale Marc Marquez. Il Mondiale che ha avvelenato il clima della classe regina ed ha aperto una frattura mai sanata.

Grazie Vale, il campione infinito che ha segnato un'epoca

Ad

"Assen pietra dello scandalo"

MotoGP Valentino Rossi, tutti i record e primati del Dottore 14/11/2021 A 13:58

Lorenzo, l’episodio chiave di questo braccio di ferro, va trovato nel GP d’Olanda, vinto da Rossi dopo un taglio di chicane che fece inviperire non poco l’alfiere della Honda. Se molti, non ultimo il team principal della Yamaha Lin Jarvis , individuano come la pietra dello scandalo: la gara di Phillip Island, vinta da Marquez e che – portò Rossi a sbottare per la condotta di gara del Cabroncito, nella conferenza pre GP del Malesia – secondo, l’episodio chiave di questo braccio di ferro, va trovato nel GP d’Olanda, vinto da Rossi dopo un taglio di chicane che fece inviperire non poco l’alfiere della Honda.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata ad Assen, quando si sono toccati sulla chicane. Si davano la colpa a vicenda. Da quel momento Marquez non voleva più che Valentino vincesse il Mondiale....

Parole destinate a far discutere, come quelle di Stoner che ammette candidamente di aver provato in due circostanze di trasferirsi in Yamaha per lavorare fianco a fianco con il Dottore.

Ho cercato di essere compagno di squadra di Valentino per ben due volte, però qualcuno in Yamaha me lo ha impedito…probabilmente sai a chi mi riferisco. Mi sarebbe piaciuto tantissimo avere la stessa moto di un pilota come Rossi per poter imparare da lui.

Marquez vs Rossi, le tappe di una delle rivalità più accese dello sport

MotoGP Valentino Rossi, 46 curiosità che forse non sai su di lui 11/11/2021 A 07:26