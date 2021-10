Il prossimo sabato cadrà il decimo anniversario della morte di Marco Simoncelli, che perse la vita in gara sul circuito di Sepang. Per questa data commemorativa, però, il motomondiale sarà di casa a Misano, il circuito proprio intitolato al Sic. Nessuno riesce a dimenticare l'esuberante pilota di corano, nemmeno la fidanzata del tempo Kate Fretti.

Il Corriere della Sera l'ha raggiunta e intervistata.

Accade di pensare a Marco ogni giorno, non solo a un anniversario. Ho sempre tenuto dei diari e un giorno scriverò un libro anche se non l'ho mai detto a nessuno. La mia vita cambiò in una manciata di secondi. Prima di quella tragedia i brutti pensieri non avevano spazio.

All'epoca Kate aveva 22 anni, viveva a casa Simoncelli e vi rimase per stare a contatto con la famiglia: "Parlare di casa Simoncelli è come parlare della mia famiglia. Rimasi con loro, anche perché così potevamo sostenerci a vicenda e così è stato".

Per Kate la vita è stata ovviamente dura dopo quel 23 ottobre del 2011:

Se avessi continuato a vivere come ho vissuto l'anno dopo la morte di Marco, mi sarei ammazzata. Mi mancava un pezzo della mia esistenza.

Per fortuna, però, la vita continua e le attività benefiche hanno preso sempre più spazio e più impegno con la Fondazione e con Casa Simoncelli: "Un centro diurno, una struttura che accoglie disabili. Abbiamo anche costruito una casa in un orfanotrofio nella Repubblica Dominicana per ospitare ragazzi disabili e in Italia abbiamo aiutato il pronto soccorso e la Croce Rossa di Rimini ad acquistare un ecografo e un'ambulanza pediatrica. A volte quando succedono le tragedie in gara mi viene in mente di chiudere tutto, ma poi penso che in fondo questo è il mio mondo".

