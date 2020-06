La MotoGp verso una doppia tappa a Misano: si corre il 13 e 20 settembre?

A icture shows a general view as Repsol Honda Team's Spanish rider Marc Marquez (C) celebrates winning on the podium to second-placed Ducati Team's Italian rider Danilo Petrucci (L) and Ducati Team's rider Italian Andrea Dovizioso after the San Marino Mot

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, ha annunciato di essere in trattativa per organizzare un doppio appuntamento del Mondiale 2020 a Misano: si correrebbe domenica 13 e domenica 20 settembre.

Per recuperare il tempo perduto a causa del lock-down e ridurre gli spostamenti per una maggior sicurezza sanitaria, i doppi appuntamenti sembrano una delle soluzioni più intriganti per la ripresa del motorsport. La F1 ha già stilato il nuovo calendario prevedendo due corse in Austria e a Silverstone, mentre la MotoGp potrebbe interessare l'Italia con il circuito di Misano, per il quale si sta studiando un doppio appuntamento nelle domeniche del 13 e 20 settembre: le gare andrebbero così a costruire un trittico motoristico azzurro assieme al GP di Monza di F1, in programma nel weekend precedente, 6 settembre.

Ad annunciare la trattativa è Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna: la possibilità di un doppio GP a Misano viene vista anche come un'occasione per mantenere alta l'offerta turistica nelle settimane centrali di settembre.

MotoGP Addio a Carlo Ubbiali, leggenda del motociclismo: vinse 9 titoli mondiali DA 7 ORE

"Siamo al lavoro per cercare di raddoppiare la tappa del mondiale di MotoGP a Misano Adriatico, nel circuito intitolato all’indimenticabile Marco Simoncelli. Sarebbe una ulteriore straordinaria occasione per promuovere il nostro territorio, ed in particolare la riviera riminese, la Romagna ed una delle industrie turistiche più importanti al mondo. Noi non molliamo mai e ci rialzeremo anche questa volta. Insieme".

⁣

Play Icon WATCH Virtual GP Misano: primo podio per Valentino Rossi dietro ad Alex e Marc Marquez 00:01:19

MotoGP Cancellato anche il GP del Giappone a causa del Coronavirus IERI A 09:13