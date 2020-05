Lorenzo attacca Agostini: "Devo dei soldi a quest'uomo? Non guida una moto da 50 anni"

Dal nostro partner OAsport.it

Jorge Lorenzo è abituato a rispondere duramente a tutti i suoi detrattori e non si tira mai indietro quando riceve delle critiche. Il cinque volte Campione del Mondo si è ritirato al termine della passata stagione dopo un’avventura poco fortunata in Honda e oggi ha voluto a replicare a Giacomo Agostini che nei giorni scorsi, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, aveva criticato l’iberico in vista di un suo possibile ritorno in pista con la Yamaha: "Lorenzo è un rischio per me. È la seconda volta che fallisce e non ottiene risultati, dopo Ducati e Honda… La moto è importante, ma la testa del pilota fa molto. Come per Lorenzo in Ducati: prima le brutte figure e poi, perché ti modificano il serbatoio, sei davanti. Queste cose le ho provate pure io, serbatoio, sellini corti o lunghi, pedivelle… Mi sentivo più o meno a mio agio, ma non è che non andassi. La testa, è quella che fa la differenza".

Il 33enne ha alzato la voce nei confronti di una leggenda del motociclismo (l’italiano ha vinto ben 15 titoli iridati in carriera) attraverso i suoi profili social:

Ma a quest’uomo devo soldi o qualcosa del genere? Ho fallito in Ducati…ma che bello. Com’è facile parlare quando non sei in moto da 50 anni. Lo batteremmo semplicemente per una questione di fisico, perché fisicamente siamo molto più forti dei piloti del passato

