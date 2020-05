Lorenzo, Pedrosa e Pirro non correranno in MotoGP in questa stagione: niente wild card nel 2020

L'obiettivo è ridurre i costi e ridurre gli assembramenti: ecco che la Commissone dei Gran Premi ha firmato un protocollo dove vieta i GP a gettoni per alcuni piloti. Jorge Lorenzo non potrà quindi partecipare al GP della Catalunya con la Yamaha, così come avrebbero voluto fare i vari Michele Pirro, Dani Pedrosa, Guintoli ecc.

Niente Gran Premi a gettone nel 2020. Jorge Lorenzo voleva correre il GP della Catalunya con la Yamaha? Non potrà farlo. Il tester e collaudatore della casa giapponese, infatti, non avrà nessuna wild card, almeno per la stagione 2020. Lui come tutti gli altri piloti vorranno cimentarsi in qualche apparizione qui e là.

La Commissione dei Gran Premi, formata dalla FIM, dai costruttori e dai team, ha deciso - secondo quanto riportato da Marca - che non verrà assegnata nessuna wild card nel corso di questa stagione, al fine di ridurre al minimo il numero di persone che 'abiterà' il paddock durante i Gran Premi. Nei limiti del possibile, infatti, anche nei GP non dovranno esserci assembramenti e avere piloti in più significherebbe avere al seguito anche ingegneri, meccanici e altri componenti della squadra. Nella sua relazione, inoltre, la Commissione ha segnalato che questa decisione comporterà anche l'abbassamento dei costi: meno persone ai box, ovvero meno persone alle quali corrispondere uno stipendio...

MotoGP Jorge Lorenzo: "L’incidente in Argentina cambiò il (buon) rapporto tra Valentino Rossi e Marquez" 11/05/2020 A 15:55

Quindi niente GP per Jorge Lorenzo. Chissà che questa possibilità non lo convinca, invece, a rientrare a tempo pieno per il 2021. Lo stesso discorso varrà per Michele Pirro con la Ducati, Stefan Bradl con la Honda, Sylvain Guintoli con la Suzuki e Dani Pedrosa con la KTM.

Play Icon WATCH Jorge Lorenzo, il campione che ha battuto Marquez e segnato un’epoca nel dualismo con Rossi 00:01:57

MotoGP Definita la nuova bozza di calendario: a Jerez i primi due GP, in Italia solo a Misano 11/05/2020 A 10:11