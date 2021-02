Fausto Gresini non ha vinto purtroppo la sua battaglia. Dopo essere stato ricoverato per una polmonite nel dicembre scorso, a seguito della positività per covid, il Manager della Gresini Racing ed ex pilota di MotoGp è morto all'età di 60 anni. Era stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna lo scorso 27 dicembre dopo che le sue condizioni erano peggiorate, poi le cure e il lento miglioramento che sembrava portarlo alla guarigione. Nell'ultima settimana, però, le condizioni sono improvvisamente peggiorate tanto da costringere i medici ad una nuova sedazione (aveva cominciato a respirare in autonomia agli inizi di febbraio) per combattere l'infiammazione ai polmoni.

Si è ritirato da pilota professionista nel 1994 per poi fondare il Team Gresini Racing. Da pilota ha vinto due Mondiali nella categoria 125, nel 1985 e nel 1987 alla guida della Garelli. Ha collezionato in carriera 21 successi e 47 podi in 132 Gran Premi disputati, oltre a 17 pole position e 13 giri veloci.

Aveva fondato la Gresini Racing: 3 titoli vinti tra 250, Moto 2 e Moto 3

Il debutto della sua Gresini Racing avvenne nel 1997 nella classe 500, con Alex Barros che guidava una Honda NSR 500 V2. Al termine della stagione Barros chiuse al 9° posto della classifica piloti e con un podio all'attivo, tanto da convincere la Honda ad equipaggiare la squadra di Faenza anche nella stagione successiva. Con una moto più potente, la NSR 500 4 cilindri che permise a Barros di ottenere 2 podi e un 5° posto finale. Da allora Gresini non si è più fermato fino al debutto nel 2002 in MotoGP con Daijiro Kato, fresco vincitore del Mondiale Moto 2. Sì perché, ad oggi, la Gresini Racing conta tre titoli Mondiali vinti: in 250 con Kato nel 2001, in Moto 2 con Toni Elias nel 2010 e in Moto 3 con Jorge Martin nel 2018. Team che ha poi vinto anche un titolo mondiale in MotoE nel 2019 con Matteo Ferrari.

Da Gibernau a Melandi e il rapporto speciale con Simoncelli

Gresini Racing che ha visto il passaggio di grandi piloti. Da Kato a Sete Gibernau (8 GP vinti in MotoGP in sella alla Gresini), oltre a Colin Edwards, Marco Melandri (5 GP vinti), Toni Elias (1 GP vinto), Bautista, Espargaró, Redding e Iannone. È stato poi speciale il rapporto con Marco Simoncelli che fece il suo debutto in MotoGP (nel 2010) guidando una Honda RC212V proprio del team San Carlo Honda Gresini, ottenendo come miglior risultato in quella stagione un 4° posto in Portogallo (e 8° posto in classifica generale).

