Valentino Rossi sarà diversa – come ha spiegato nell'ultima conferenza stampa pregara come pilota MotoGP – anche per il motociclismo e il motomondiale avrà inizio una nuova era. Già perché nonostante i piloti veloci non manchino all'appello, il carisma e il magnetismo di Rossi sarà insostituibile. In fondo per oltre due decenni migliaia di persone in tutto il mondo di ogni età sapevano che accendendo la tv e apprestandosi ad assistere a una sua gara avrebbero assistito a uno spettacolo straordinario ma soprattutto che quello che avrebbe fatto Valentino avrebbe prodotto un'emozione imprevista che avrebbe regalato gioia, entusiasmo, esaltazione e godimento sportivo. Per raccontare cos'è stato Valentino Rossi, abbiamo raccolto nove dichiarazioni (9 come i titoli mondiali vinti) di star assolute dello sport, dello spettacolo e della musica che, nel corso degli anni, hanno provato a spiegare l'eccezionalità di Valentino Rossi. Un campione infinito che scende dalla moto ma resterà immortale nella mente e nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di vivere nella sua epoca.

Tu, Valentino, sei un mito vivente, hai lo stesso carisma di Ginobili, Tiger Woods e Michael Jordan. Amigo, tu sei la storia! (Diego Maradona)

"Siamo personaggi pubblici, non dovremmo avere idoli da venerare. Io ne ho uno che sta sopra a tutti gli altri: Valentino Rossi. Darei tutto per essere come lui. Quel ragazzo è un vero mago. Sarebbe capace di ipnotizzarmi. Non credi sia possibile perché sembra pesi appena trenta chili, eppure ha dentro di sè velocità ed equilibrio. È capace di sdraiarsi sull'asfalto a fianco della moto, senza però cadere. È un balletto, è arte pura. Rossi ha vinto l'ottavo titolo senza riempire la bocca di paroloni. Rimane calmo pervaso da un senso di equilibrio interiore che non sembra neppure umano, sfugge alla mortalità. Per me guardarlo in azione è come leggere una poesia”. (Brad Pitt)

"Vero, sono un tifoso di Valentino. Lui è esattamente ciò di cui questo sport ha bisogno. Porta entusiasmo e possiede una grandissima carica di energia. Ogni volta che ci troviamo nello stesso circuito è un piacere incontrarlo e passare del tempo con lui. È un vero campione, ce l'ha nel sangue. (Michael Jordan)

“Valentino Rossi, Usain Bolt, Michael Jordan, LeBron James e Michael Schumacher mi hanno ispirato. Si sono espressi su livelli altissimi per molto tempo, mi affascina quello che hanno fatto. Quando ero più giovane non riuscivo a capire come questi campioni riuscissero a essere sempre pronti, giorno dopo giorno. Hanno dato il 100% anche in allenamento. È stato molto importante per me avere degli esempi che mi ispirassero, soprattutto le leggende dello sport” (Roger Federer)

Valentino Rossi mi ricorda Alessandro Magno. Il mio immaginario è stato colpito in passato da altri personaggi veloci come Baggio, Senna, Nuvolari. Ma Valentino li batte tutti perchè ha il gusto dell’eterna giovinezza e quello della scoperta (Lucio Dalla)

"Le nostre battaglie in pista sono state fantastiche, da lui ho imparato molto e vincere contro di lui ha dato ancora più valore ai miei risultati. Peccato che non abbia potuto lottare con i migliori nell'ultima parte della sua carriera, ma voleva continuare a correre e ha fatto bene a seguire il suo istinto. Io non ne sarei mai stato capace, per me correre significava esclusivamente vincere”. (Casey Stoner)

"Valentino è una leggenda ha fatto così tanto per questo sport. Voglio dire, ha corso ventisei anni nel motomondiale, e ha portato una specie di pazzia buona qua dentro. Ha fatto moltissime cose memorabili, domenica dopo domenica, dalla 125 alla 250, e poi in 500 e in MotoGP e in tutte le classi ha corso al massimo e ha vinto dei campionati. Capiremo quanto avremo perso quando lui non ci sarà più, ma in una certa misura lo sappiamo già”. (Kevin Schwantz)

Valentino Rossi insieme a Kevin Schwantz sul podio di Austin nel 2019, MotoGP, Getty Images Credit Foto Getty Images

"A livello di carisma e trascendenza Valentino è al livello di Michael Jordan, Ayrton Senna, Tiger Woods o Muhammad Ali. E’ stato il pilota più carismatico della storia. Sarà difficile trovare un altro pilota del genere: non sto dicendo che sia impossibile, ma sarà molto complicato”. (Jorge Lorenzo)

"Ho conosciuto Valentino e devo dire che a livello sportivo abbiamo in comune più di quanto immaginavamo. Ci spinge lo stesso fuoco, ma siamo anche diversi e unici. Guidare la sua stessa moto ed essere in pista con lui ha fatto aumentare ancora di più il rispetto che già avevo per lui e per i piloti MotoGP”. (Lewis Hamilton)

Lewis Hamilton e Valentino Rossi, 2019 Credit Foto Getty Images

