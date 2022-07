Ad

MA COME STA VERAMENTE MARC MARQUEZ?

"Nessuna pausa ma nessuna fretta”, con queste parole El Cabroncito ha iniziato il percorso di recupero. E’ vero che la Honda sta attraversando una crisi nera di risultati. Tuttavia, sarebbe controproducente farlo tornare anzitempo. Meglio allora pensare ad un giorno alla volta. “Ora posso muovere il braccio, non in modo naturale ma riesco a fare una vita normale”, ha raccontato il pilota in una live di Instagram, che ha poi ammesso: “Ho ancora molta strada da fare, è ancora difficile mangiare con il braccio, muoverlo...avanziamo passo dopo passo”. E’ chiaro quindi che trascorreranno alcuni mesi prima di rivederlo con la tuta e il casco.

Ciò che lascia interdetti di Marc non è appena il talento in moto, che abbiamo potuto ammirare per tutto il periodo dal 2013 al 2020, ma anche la determinazione e la resilienza. Mai domo, vuole con tutte le forze tornare in salute e riprovarci ancora. Non pensa ad altro. “Non ho in programma altre vacanze, resterò a Madrid, forse andrò qualche giorno nella mia città natale. Le vacanze lunghe sono finite, ora voglio concentrarmi a tempo pieno sulla mia riabilitazione, è la mia priorità”.

Marc Marquez ha tolto il tutore e ha iniziato la lunga riabilitazione Credit Foto Getty Images

E i medici cosa pensano? “Mi hanno dato ottime notizie, e sembra che passo dopo passo il braccio, e soprattutto l’osso, si stiano rimettendo a posto, ora è il momento di iniziare a far lavorare il muscolo”. Da pochi giorni ha iniziato la fisioterapia del braccio destro e l’allenamento cardiovascolare. “Mi hanno inviato un programma settimanale che devo seguire. La cosa più importante è ritrovare la mobilità, per poi introdurre un po’ alla volta delle routine come il nuoto e la palestra”.

Il prossimo controllo sarà tra un mese e mezzo. Il dottore dell’intervento, Joaquin Sanchez Sotelo, ha assicurato che l’evoluzione clinica e radiologica ad oggi è buona e può quindi avanzare nel programma di recupero della mobilità e della forza del braccio. Tuttavia, si procede con calma, il 93 ha messo tutti in guardia: “E’ importante non stressare troppo il braccio nelle prime settimane, perché altrimenti rischi di fare passi indietro”.

I TEMPI DI RECUPERO

Considerato che non può competere per il Mondiale ora in corso, e viste le precedenti ricadute, l’obiettivo sono i test di novembre per la prossima stagione. Se dovesse andare tutto meglio del previsto, lo si potrebbe forse vedere in pista già nelle ultime gare del 2022 ma senza ambizioni di successo, soltanto per avere più giri sulla moto e poter dare i suoi suggerimenti per la Honda del futuro.

Marquez: "Il titolo? Mi interessa solo tornare a correre"

