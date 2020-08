Repsol Honda Team's Spanish rider Marc Marquez attends a press conference at the Jerez racetrack in Jerez de la Frontera on July 16, 2020, ahead of the Spanish Grand Prix

Purtroppo per lui la stagione 2020 è praticamente conclusa prima ancora di partire. La brutta caduta nel GP di Jerez, l’operazione alla spalla, il tentativo disperato di tornare e poi lo stop definitivo: Marc Marquez è fermo ai box e, in attesa di ricominciare, ha concesso un’intervista al sito della MotoGP nella quale ha parlato del suo possibile successore per il titolo.

"Ho qualche dubbio su Quartararo"

Le sue parole: "Dopo la gara di Jerez avrei scommesso su Fabio Quartararo ora però ho qualche dubbio. A Brno, infatti, l’ho visto parecchio in difficoltà. La concentrazione è fondamentale, anche quando si verificano i momenti più difficili e ora non lo vedo sempre in condizioni perfette. In alternativa, invece, mi sento di fare il nome di Andrea Dovizioso”.

"La vittoria di Dovizioso farebbe felici tante persone"

"Sono convinto che se Dovizioso dovesse riuscire a vincere il Mondiale sarebbero in tanti a essere felici. Lui se lo merita, per tre volte è arrivato secondo e ora sarebbe giusto che i suoi sacrifici venissero premiati. Quartararo è in grado di essere veloce, lo ha dimostrato anche l’anno scorso ed è certamente uno dei talenti emergenti. Non possiamo però dimenticare anche Viñales, ma se vuole farcela non potrà commettere più molti altri errori".

