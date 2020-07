Marc Marquez mostra su Instagram il braccio dopo l'operazione: 12 viti e una placca

Dal nostro partner OAsport.it

Marc Marquez ci ha provato, ma si è dovuto arrendere. Il campione del mondo in carica della MotoGP ha dovuto fare i conti con l’importante frattura dell’omero del braccio destro, conseguenza della caduta nel corso del primo GP del campionato della classe regina a Jerez de la Frontera (Spagna).

L’asso nativo di Cervera ha tentato un recupero incredibile per il secondo round in terra andalusa, presentandosi in sella alla Honda pochi giorni dopo l’intervento all’arto, che ha previsto l’inserimento di 12 viti e di una placca per fissare il citato omero fratturato. Troppo però il dolore nel guidare la RC213V e quindi niente da fare. Oggi, Marc ha pubblicato sul suo profilo Instagram le immagini impressionanti della sua radiografia, dove si possono distinguere chiaramente gli interventi fatti sul suo braccio.

GP Andalucía Le pagelle: Quartararo è l'anti Marquez, Valentino Rossi infinito. Delude Dovizioso DA UN GIORNO

Una situazione non semplice per lui, che cercherà di rientrare in condizione in vista del prossimo appuntamento a Brno (Repubblica Ceca), in programma tra due settimane (7-9 agosto), dovendo fare i conti con una partenza sprint del francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo, vittorioso nelle prime due uscite stagionali.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Play Icon WATCH Dal braccio di Marquez all'amputazione di Bayliss: quando i piloti corrono contro il dolore 00:02:05

GP Andalucía Marquez spiega il forfait: "Mi sentivo il braccio morto. Ci ho provato ma era pericoloso" IERI A 14:37