Marc Marquez non verrà sostituito al prossimo GP di Andalusia: ci sarà solo una Honda ufficiale

Repsol Honda Team Spanish rider Marc Marquez rounds the bend during the MotoGP pre-season test at Sepang International Circuit on February 8, 2020 in Sepang, Selangor, Malaysia

Dal nostro partner OAsport.it

La Honda ha deciso di non sostituire Marc Márquez per il prossimo GP d’Andalusia (in programma domenica 26 luglio), seconda tappa del Motomondiale dopo il Gran Premio di Spagna corso ad Jerez. Il Campione del mondo salterà la gara a causa della frattura dell’omero destro e si sottoporrà ad operazione chirurgica martedì 21 a Barcellona. Non si conoscono ancora i tempi di recupero del pilota della Honda, ma visto che non c'è l'interessamento del nervo si spera che lo spagnolo possa tornare in pista già ai primi di agosto.

MotoGP Valentino Rossi: “Marquez fuori? Dovizioso, Quartararo e Viñales hanno una chance" DA 2 ORE

Nel frattempo il team nipponico ha deciso di non schierare una seconda moto nel prossimo fine settimana: la Honda ufficiale sarà affidata soltanto ad Álex Márquez. Resta da vedere, invece, cosa deciderà di fare il team satellite Honda LCR per quanto riguarda Cal Crutchlow e capire se riuscirà a recuperare in tempo dall’operazione allo scafoide sinistro.

Play Icon WATCH Rossi all'ultima recita in Yamaha ufficiale, i Marquez e Dovizioso: team e piloti del Mondiale 2020 00:02:20

Gran Premio di Spagna Marc Marquez e un infortunio che non ci voleva. Come può cambiare il Mondiale dopo la caduta a Jerez DA 8 ORE