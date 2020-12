Da un comunicato stampa diffuso dalla Honda, infatti, si legge che le " colture emerse durante l’intervento di pseudoartrosi hanno confermato che c’era una precedente infezione nella frattura “. Lo spagnolo si sottoporrà a un “ trattamento antibiotico specifico nelle prossime settimane ”. Il fenomeno iberico non ha davvero pace e il suo 2020 è stato durissimo. Si era fratturato l’omero cadendo durante il GP di Spagna che aveva aperto la stagione il 19 luglio, era stato operato una prima volta e aveva cercato di rientrare subito in pista, ma la placca si è danneggiata ed è dunque dovuto tornare sotto i ferri. Poi le terapie degli ultimi mesi non hanno prodotto gli esiti sperati e così si è resa necessaria questa nuova operazione.

I tempi di recupero si aggirano attorno ai sei mesi, dunque Marc Marquez dovrebbe tornare in gara attorno all’inizio di giugno (le gare del Mugello e di Barcellona sarebbero quelle buone per il rientro, almeno sulla carta). L’assalto al titolo iridato nella prossima stagione appare dunque impossibile e dovrà puntare al 2022 per cercare di tornare sul tetto del Pianeta. Egli stesso ha dichiarato che ritornerà in attività soltanto quando sarà davvero al 100% e non azzarderà il recupero, come invece era successo in occasione della seconda gara di Jerez la scorsa estate.