Marc Marquez torna in sella dopo due mesi: "Strano all'inizio, poi tutto è andato a posto"

Marc Marquez è tornato a correre moto dopo oltre due mesi di lockdown forzato a causa della pandemia. Il Campione del Mondo della MotoGp si è rimesso in sella e ha percorso alcuni giri sul circuito catalano di El Bosquet insieme al fratello Alex. Il centauro della Honda ha raccontato i suoi allenamenti in pista in un video pubblicato dall’account ufficiale della scuderia giapponese.

Lo spagnolo non dava gas dall’ormai lontano 11 marzo e ora si sta preparando per l’inizio del Mondiale, molto probabilmente l’evento della rinascita sarà il GP di Spagna il prossimo 19 luglio a Jerez: “Dopo due mesi è stato un po’ strano all’inizio tornare in moto per i primi giri ma presto mi sono sentito meglio quando tutti i muscoli e la testa hanno cominciato a ricordare tutto di nuovo. È stato bello poter risalire in sella, è una sensazione che non puoi trovare in nessun altro posto”.

