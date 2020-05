Marc Marquez: "Tutto fa pensare che a luglio ricominceranno le gare"

Dal nostro partner OAsport.it

Con quasi tutto lo sport fermo, in questo periodo dilagano le interviste social tra i campioni e i volti più noti. In Italia, per esempio, Bobo Vieri è diventato un punto di riferimento, ma sono davvero tantissimi gli atleti anche di sport diversi che intrattengono sui loro profili i propri tifosi. Tra questi ci sono stati anche Marc Marquez e Ivan Rakitic, che hanno scambiato alcune chiacchiere su Facebook durante un’intervista coordinata da Georgina Léger. Il campione del mondo in carica di MotoGP e il centrocampista del Barcellona hanno ribadito entrambi la voglia di ricominciare il prima possibile le loro stagioni. Soprattutto il pilota della Honda ha fatto sapere che ormai è arrivato per lui il momento di risalire in sella alla proprio moto:

MotoGP GP Misano virtuale: Alex Marquez batte Marc in volata, Valentino Rossi chiude terzo 17/05/2020 A 14:44

Oggi è stato il primo giorno in cui potevamo iniziare ad andare in moto ma preferisco aspettare. Dipende dal tempo e dal circuito, perché la pista deve essere in buone condizioni. Inizieremo a tornare in moto e pian piano torneremo ai soliti allenamenti per essere pronti, perché tutto fa pensare che a luglio ricominceranno le competizioni

Play Icon WATCH Virtual GP Misano: primo podio per Valentino Rossi dietro ad Alex e Marc Marquez 00:01:19

Play Icon

MotoGP Virtual GP Misano: primo podio per Valentino Rossi dietro ad Alex e Marc Marquez 18/05/2020 A 08:56