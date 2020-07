Repsol Honda Team's Spanish rider Marc Marquez waits for the start of the fourth MotoGP free practice session

Il pilota spagnolo è stato operato a Barcellona dal dottor Xavier Mir. L’intervento è perfettamente riuscito: è stata inserita una placca che ha ridotto le tre fratture subite all’omero del braccio destro. Non è esclusa l’ipotesi che possa tornare in pista per le prove libere del 7 agosto a Brno

"Intervento perfettamente riuscito". Marc Marquez è stato operato dal dottor Xavier Mir presso la clinica Dexeus di Barcellona dopo la brutta caduta nel corso del GP di Spagna in cui ha riportato la frattura dell'omero destro. Al pilota spagnolo è stata inserita una placca che ha ridotto le tre fratture subite, senza nessun tipo di problema per il nervo radiale che è totalmente integro. Un particolare, quest'ultimo, che lascia ben sperare per i tempi di recupero.

Come aveva già riferito il dottor Mir, con l’inserimento della placca e il nervo radiale integro, non è esclusa l’ipotesi che Marquez possa tornare in pista già per le prove libere del GP della Repubblica Ceca, in programma il 7 agosto a Brno. Al momento l'unico weekend che Marc Marquez salterà sicuramente è il GP dell'Andalusia dal 24 al 26 luglio. Pertanto, per adesso, la Honda non ha previsto alcun sostituto.

MotoGP Marc Marquez non verrà sostituito al prossimo GP di Andalusia: ci sarà solo una Honda ufficiale DA 18 ORE

Play Icon WATCH Rossi all'ultima recita in Yamaha ufficiale, i Marquez e Dovizioso: team e piloti del Mondiale 2020 00:02:20

MotoGP Valentino Rossi: “Marquez fuori? Dovizioso, Quartararo e Viñales hanno una chance" DA 19 ORE