Marquez prova l'impresa: già in pista a Jerez a tre giorni dall'operazione?

Il Cabroncito, operato martedì al braccio infortunato domenica durante il primo gran premio della stagione, doveva tornare a Brno, ma vorrebbe forzare i tempi ed essere in pista già questa domenica.

"Io ci provo, poi vediamo..."

Saranno stati in tanti a strabuzzare gli occhi quando Marc Marquez ha reso nota la propria volontà di scendere in pista già al GP-bis di Jerez di questo weekend e non aspettare almeno il prossimo in programma a Brno. Dopotutto si è solo appena operato a un braccio...

Secondo le prime ricostruzioni, il Cabroncito vorrebbe provare a scendere in pista nelle prime prove libere del venerdì appena tre giorni dopo l'operazione all'omero destro: la notizia è arrivata dall'ospedale dove a Marc è stata applicata una placca appena nella giornata di mercoledì.

Marquez ci prova ma la Honda non avrebbe ancora autorizzato il pilota a provarci: naturalmente, nel caso dovesse riuscire a scendere in pista, sarebbe l'ennessima prova di un pilota già da leggenda.

